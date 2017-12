Pubblicità

Oggi alle 18 a San Siro per la diciottesima giornata del campionato di Serie A il #Milan di Rino Gattuso ospita l'Atalanta di Mister Gasperini. Settimana turbolenta quella passata dai rossoneri, che hanno preparato la sfida in ritiro dopo il clamoroso ko esterno con il Verona. I bergamaschi invece giungono a questa importantissima partita dopo il pareggio con la Lazio per 3-3. Entrambe le formazioni si trovano attualmente appaiate in classifica, con 24 punti.

Serie A, Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali, gli ultimi aggiornamenti [VIDEO].

Manca poco al calcio d’inizio del match tra @acmilan e @Atalanta_BC, pronte a darsi battaglia per la conquista dei 3 punti: ecco le formazioni delle due squadre! #MilanAtalanta #SerieATIM pic.twitter.com/k664pcmlci — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 23 dicembre 2017

Andiamo subito a vedere le probabili formazioni ufficiali del match di San Siro.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone. Mister: Gennaro Gattuso.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; De Roon; Petagna, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Serie A, Milan-Atalanta 0-2: Cristante-Ilicic stendono il Diavolo

Tutto pronto a San Siro. Fischio d'inizio.

14' Annullato un gol al Milan grazie all'intervento del VAR

32' Vantaggio Atalanta, a segno l'ex Cristante!

Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi

Inizio secondo tempo

70' Raddoppio Atalanta, a segno anche Ilicic, Milan disastroso

Triplice fischio finale, Milan-Atalanta 0-2: Cristante-Ilicic; Milan-barzelletta, Gattuso rischia l'esonero, probabile il ritorno in panchina di Vincenzo Montella.

Milan-Atalanta: info streaming e diretta tv, ecco dove vedere la partita

Milan-Atalanta streaming e diretta tv, ecco dove seguire il match. Mediaset Premium, Sky e Nowtv. Se sei residente all'estero sintonizzati su Rai Italia, il canale Rai per gli italiani che non vivono in Italia.

