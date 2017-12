Pubblicità

Pubblicità

Milan ed Inter si trovano stasera di fronte nei quarti di Coppa Italia: dal derby della Madonnina verrà fuori la seconda semifinalista che affronterà la Lazio, che ha eliminato la Fiorentina.

Milan-Inter: le probabili formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. Mister: Gennaro 'Ringhio' Gattuso.

FC INTER (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. Mister: Luciano Spalletti.

Coppa Italia, quarti di finale: Milan-Inter

QUI MILAN - Molto probabilmente sotto l'albero di Natale i tifosi del Milan [VIDEO] avrebbero gradito nomi di mercato, più punti in classifica e maggiori rassicurazioni dal punto di vista economico, invece si ritrovano a cercare di capire se prima del nuovo anno i rossoneri riusciranno a vincere almeno una partita, cominciando dal derby di Coppa Italia di stasera.

Pubblicità

Difficile pensare adesso all'imminente mercato di riparazione, anche se, come ammesso dallo stesso Mirabelli, alcuni errori nel calciomercato estivo sono stati fatti. Al Milan servono le vittorie adesso. Da questa situazione si esce solo con il lavoro quotidiano.

QUI INTER - Anche in casa Inter c'è voglia di riscatto, anche se una pausa in questo particolare periodo negativo che i nerazzurri stanno attraversando, sarebbe servita. Eppure l'Inter era riuscita nell'impresa di uscire dall'Allianz Stadium di Torino con un pareggio fermando la Juventus sullo 0-0 [VIDEO], ma le 2 partite seguenti hanno visto la squadra allenata da Mister Spalletti perdere sia con l'Udinese sia con il Sassuolo. Settimana difficilissima quella che si prospetta in casa Inter: prima il derby di Coppa Italia, poi la sfida di campionato contro la Lazio, temibilissima rivale per la lotta alla qualificazione della prossima Champions League.

Pubblicità

DIRETTA TV & STREAMING MILAN-INTER: ecco dove vedere il derby

Milan-Inter sarà trasmessa in chiaro e gratis sia in diretta tv su RAI Uno HD, sia in streaming live, sul sito della Rai. #Milan Inter #Milan Inter formazioni #Milan Inter diretta