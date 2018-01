Il 28 gennaio, ad appena la 22' giornata di Campionato, sono già finite le ambizioni della stagione della #Fiorentina di quest'anno.

Una delle pagine più brutte della storia della Viola degli ultimi 15 anni. Goleada subita in casa dal Verona, contro una squadra penultima in classifica, già disperata e con un allenatore quasi esonerato. Ed invece la compagine con la penultima difesa del Campionato prende 1 solo goal e ne segna addirittura 4.

Sicuramente anche un pò di sfortuna nei momenti decisivi del match (salvataggio a porta vuota sul tiro di Simeone sullo 0-0, 2 legni colpiti e goal subiti ad ogni occasione creata dagli avversari), ma nel complesso una prova disastrosa da ogni punto di vista.

Si salvano in pochissimi, tra cui il Saponara del secondo tempo.

Laurini e Biraghi non sono così scarsi come qualcun aveva scritto ad inizio stagione, ma di certo non sono assolutamente da squadra che vuole lottare per l’Europa, e se Pezzella sbaglia la seconda partita di fila, anche centralmente c’è ancora molto da lavorare.

A centrocampo ancora una volta impalpabile Benassi, Veretout irriconoscibile, si salva solo Badelj (che però non è un regista di ruolo). Male tutto l’attacco, a parte appunto Saponara ed in una certa misura Gil Dias, subentrati nella ripresa.

La squadra di Pioli sa creare contro squadre che ti lasciano giocare, appunto le big, in gare però in cui comunque non è andata oltre il pareggio (contro le 2 milanesi appunto), ma perde contro squadre della stessa forza (la Sampdoria domenica scorsa) e molto più deboli, come il Verona stasera, perché non ha un gioco.

In più si era compreso da agosto che senza un regista in rosa si va poco lontano, l’hanno capito tutti, tranne Corvino e Freitas, che invece non hanno ancora acquistato un solo calciatore in quel ruolo (e siamo sempre al 28 Gennaio).

Lo stesso dicasi per Thereau che, a quasi 35 anni, ha finito presto la benzina, e non ha un alter ego dello stesso valore e capace di vedere la porta con continuità.

Ed ora magari qualcuno verrà a dirci che questa squadra non è facilmente migliorabile, invece di chiedere scusa al popolo fiorentino! Quel qualcuno, infine, si adoperi invece di avvisare i #Della Valle che siamo nella parte sinistra della classifica e che non si può continuare più con questa politica!

