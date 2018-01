Pubblicità

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la Serie A. Alle 20.45 alla Sardegna Arena il Cagliari sopita la #Juventus per un match che può risultare importantissimo per i bianconeri che hanno bisogno dei 3 punti per non perdere terreno dal Napoli capolista, che in giornata ha liquidato il Verona [VIDEO] con 2 reti. Ma anche la formazione sarda ha bisogno di punti per raggiungere il prima possibile l'ipotetica quota salvezza e giocare così in tranquillità le ultime partite di questa stagione. Il momento sembra positivo per i sardi, dopo la vittoriosa trasferta contro l'Atalanta di Mister Gasperini.

Serie A, Cagliari-Juve: le formazioni ufficiali

Si avvicina il fischio d'inizio di #CagliariJuve: ecco come si schierano in campo le due squadre! #SerieATIM pic.twitter.com/C1p0hW2GQP — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 6 gennaio 2018

Cauto ottimismo in casa Cagliari per l'impiego di Barella dal 1° minuto, confermato il portiere Rafael.

Allegri invece deve ancora rinunciare a Gigi Buffon, Claudio Marchisio e a Mattia De Sciglio.

Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias, Pavoletti. Mister: Lopez.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Bernardeschi, Higuain. Mister: Massimiliano Allegri.

Cagliari Juventus 0-1: Bernardeschi

Fischio d'inizio

17' Parte subito forte la Juve, palo clamoroso di Bernardeschi!

26' Grande intervento di Szczesny che salva il risultato sulla conclusione di testa di Pavoletti

33' Palla persa dalla Juve, il Cagliari riparte in contropiede, salva tutto Barzagli!

43' Szczesny salva ancora, Cagliari di nuovo vicino al vantaggio

Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi.

La juve parte bene, ma alla distanza esce il Cagliari che va vicino al vantaggio.

Inizio secondo tempo, si riparte dallo 0-0

48' Problema muscolare per Dybala, probabile stiramento

60' Pjanic prova la conclusione dal limite dell'area, niente da fare

74' Juve in vantaggio, Bernardeschi!

Een kwartier voor tijd komt Juventus dan toch op voorsprong dankzij Bernardeschi, 0-1! 💥 #CagliariJuve pic.twitter.com/1OuHF9iot8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 gennaio 2018

Triplice fischio finale, la Juve si aggiudica i 3 punti grazie alla rete segnata da Bernardeschi.

Cagliari-Juve, ecco tutte le informazioni per seguire il match

Cagliari-Juventus verrà trasmessa dalla piattaforma satellitare Sky su SuperCalcio-Sport 1-Calcio 1 ed in streaming grazie all'applicazione Sky Go, disponibile agli abbonati alla paytv di Murdoch. La partita sarà visibile in diretta tv anche agli abbonati alla paytv del digitale terrestre, Mediaset Premium, più precisamente sul canale Premium Sport HD. Disponibile la modalità streaming live con l'applicazione Premium Play.

Se invece non vuoi vincoli puoi decidere di abbonarti a Now tv, la web tv di casa Sky che permette di seguire le partite nazionale ed internazionali senza dover stipulare un contratto.

Calciomercato Juve, le ultime novità

La Juventus al momento è impegnata a valutare alcuni profili per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, anche se a quanto sembrerebbe a gennaio non arriverà nessun nuovo calciatore. Ufficiale la cessione in prestito di Marko Pjaca allo Shalke 04. Si parla di 800 mila euro + 200 mila di bonus. Marotta è tornato a parlare del Mister Allegri ribadendo che intende confermare il tecnico delle 2 finali di Champions League a lungo. Ma non solo, su precisa domanda su Alex Sandro chiarisce di essere a conoscenza che molti club europei stanno seguendo il terzino brasiliano in forza ai bianconeri, ma afferma che al momento non c'è nessuna trattativa per la sua cessione. In ultimo, Marotta, stuzzicato dai giornalisti, torna a parlare di Donnarumma ribadendo di non aver mai cercato il portiere del Milan.

QUI JUVE - La vigilia di Cagliari-Juventus: parla Allegri

Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida al Cagliari torna a parlare di Dybala: "I suoi gol e le sue prestazioni migliori nascono quando parte da dietro. Dybala non ha le caratteristiche per fare la prima punta in un top club."

