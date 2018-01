Pubblicità

Posticipo serale della 21esima giornata di Serie A, a San Siro l'Inter ospita la Roma in una sfida importantissima per la classifica. Entrambe le squadre dopo un ottimo avvio di campionato negli ultimi turni hanno rallentato la loro corsa e attualmente si giocano insieme alla Lazio 2 posti per la prossima Champions. Le statistiche sono nettamente favorevoli all'Inter [VIDEO], che contro la Roma [VIDEO] vanta 72 vittorie, 48 pareggi e 49 sconfitte. A San Siro sono previsti 60 mila spettatori, arbitra il signor Davide Massa.

Serie A, Inter-Roma: le formazioni ufficiali

Tutto pronto a San Siro per il big match tra @Inter e @OfficialASRoma: ecco le formazioni titolari delle due squadre! #InterRoma #SerieATIM pic.twitter.com/CRYz8kv7Ro — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 21 gennaio 2018

Pre-match

Stasera a San Siro si gioca il big match della 21^ giornata.

Spalletti ritrova Miranda, Di Francesco perde Perotti, sorpresa Gerson; andiamo subito a vedere le probabili formazioni ufficiali:

FC INTER (4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon-Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. Mister: Luciano Spalletti;

AS ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Strootman, Pellegrini; Gerson, Dzeko, El Shaarawy. Mister: Eusebio Di Francesco.

DIRETTA Inter-Roma 0-1: El Shaarawy

Tutto pronto, fischio d'inizio

32' Roma in vantaggio, il Faraone sigla l'1-0 con l'assist vincente del proprio portiere Alisson

Fine primo tempo, molte occasioni da parte di entrambe le formazioni, ma è El Shaarawy a metterla dentro

Inizio secondo tempo

Diretta live Inter - Roma: dove vedere la partita in streaming e in tv

Il Big match della 21^ di Serie A Inter-Roma sarà visibile in streaming e in diretta tv su Mediaset Premium Sport, Sky Supercalcio, Sky Calcio1, Sky Sport HD e su NowTV, la tv via internet senza contratto.

Se invece sei residente all'estero, puoi seguire il match del Meazza su Rai Italia, telecronaca in lingua italiana. #Inter Roma streaming #Inter Roma diretta #Inter Roma