Vediamo tutte le notizie relative al #Calciomercato alla mezzanotte del 22 gennaio. L'#Inter a dispetto delle previsioni che la volevano ferma sul mercato continua ad essere la più attiva sia nelle trattative in entrata che in quelle in uscita. Gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha, da ieri ufficiale, non hanno spento le volontà dei dirigenti nerazzurri di accontentare fino alla fine Luciano Spalletti. Nella giornata di eri si è sviluppata una trattativa che porterebbe liquidità nelle casse nerazzurre, questa liquidità consentirebbe maggiore movimento d'azione anche nelle manovre in entrata. Il Crystal Palace ha chiesto all'Inter l'attaccante Eder, pare che la trattativa sia sulla base di 10 milioni di euro anche se non è ancora nota la formula dell'eventuale accordo.

I nerazzurri se l'affare andasse in porto potrebbero puntare in maniera concreta sull'attaccante di proprietà del Liverpool, Sturridge. Ancora in stand by, sempre per quanto riguarda le uscite, la trattativa tra Inter e West Ham per Joao Mario.

Capitolo Roma, sempre più vicina alla conclusione l'operazione di mercato che vede il trasferimento di Dzeko ed Emerson Palmieri dai giallorossi al Chelsea. Si stanno cercando di sistemare dei dettagli di natura economica e poi i due possono volare a Londra alla corte di Antonio Conte per 50 milioni di euro più 10 di bonus. Anche il Napoli è sempre attvo ma come nei giorni scorsi non riesce a sbloccare nessuna trattativa relativa all'esterno d'attacco. Dal Sassuolo arriva un'altra risposta negativa alla cessione di Politano, si prova a sondare Caprari, ma sarebbe sicuramente un ripiego rispetto ai nomi circolati.

La Lazio è in fervida attesa per il rinnovo di De Vrij, sembrava tutto filare liscio ma qualcosa si è bloccato e il calciatore tentenna. Il Milan è sempre più vicino alla cessione di Gustavo Gomez al Boca.

Le altre trattative

Il Torino si sta avvicinando piano piano a Donsah, ogni giorno può essere buono per la chiusura della trattativa. L'Atalanta sta cercando di prendere Lazzari della Spal. Orsolini sempre vicinissimo al Bologna, oggi Medeiros svolgerà le visite mediche per il Genoa e poi diventerà un calciatore rossoblu. Dopo tutte le voci che si sono rincorse durante la giornata il Verona ha deciso di proseguire il suo percorso con l'allenatore Fabio Pecchia, confermato alla guida tecnica della squadra. Zampano e Coulibaly del Pescara passeranno all'Udinese. La Sampdoria in caso di partenza di Alvarez prenderebbe il centrocampista del Verona, Bessa. #Serie A