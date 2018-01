Pubblicità

Pubblicità

Inter-Roma: tutti i voti

#Inter: Handanovic 6, Joao Cancelo 6.5, Miranda 6, Skriniar 6.5, Santon 5 (76' Dalbert ng), Vecino 6.5, Gagliardini 5 (46' Brozovic 6.5), Candreva 5.5 (70' Eder 6.5), Borja Valero 6, Perisic 7, Icardi 6.5. Allenatore: Spalletti

Roma: Alisson 7.5, Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6, Pellegrini 5.5, Strootman 5.5, Nainggolan 6, Gerson 5.5 (70' Bruno Peres 5), Dzeko 5 (85' Schick ng), El Shaarawy 6 (75' Juan Jesus ng). Allenatore: Di Francesco

Diretta secondo tempo di Inter-Roma

94' Finisce Inter-Roma. Risultato 1-1, giusto per quanto visto. Vantaggio giallorosso con El Shaarawy, pareggio meritato dei nerazzurri con Vecino nel finale.

Pubblicità

90' Siamo entrati nel recupero.

86' GOL DELL'INTER! Cross di Brozovic, incornata vincente di Vecino che pareggia i conti.

84' Esce Dzeko ed entra al suo posto Schick.

80' Miracolo di Alisson! Il portiere brasiliano sventa un tiro di Icardi dal dischetto del rigore.

77' Ancora Eder pericoloso di testa su cross di Cancelo, palla alta di poco.

76' Ultimo cambio nell'Inter: Dalbert per Santon.

75' Di Francesco si difende: dentro Juan Jesus per El Shaarawy.

74' Inter vicina al pari. Cross di Perisic, Icardi in semirovesciata tira in porta, deviazione di Alisson sul palo!

71' Lancio lungo, Kolarov è in ritardo, conclude bene Eder ma Alisson blocca di nuovo.

70' Cambio nella Roma, dentro Bruno Peres per Gerson. Anche nell'Inter Eder prende il posto di Candreva.

68' Ammonito Cancelo per simulazione: cade in area ma Fazio non lo tocca.

Pubblicità

67' Candreva sfonda a destra e mette in mezzo, testa di Icardi fuori di molto.

62' Sulla respinta di un corner, siluro di Candreva centrale, Alisson blocca con sicurezza.

58' Ammonito Perisic per fallo su El Shaarawy.

55' Tiro-cross di Perisic dalla sinistra, deviazione di Florenzi, Alisson ci mette una pezza.

50' Primi cinque minuti del secondo tempo senza particolari emozioni.

46' Inizia la ripresa del big match della 21esima giornata di #Serie A. Brozovic al posto di Gagliardini nell'Inter.

Diretta primo tempo di Inter-Roma

45' Niente recupero, si va negli spogliatoi sul risultato di Inter-Roma 0-1. A fra poco per la #diretta del secondo tempo.

38' Florenzi va a terra nell'area dell'Inter, l'arbitro non dà il rigore dopo l'ausilio del VAR.

33' Inter subito pericolosa con Icardi, il suo tiro da buona posizione è fuori di poco.

31' GOL DELLA ROMA! El Shaarawy porta in vantaggio i giallorossi! Errore clamoroso di Santon che liscia il pallone e spiana la strada al Faraone che la mette dentro.

Pubblicità

30' Si rivede in attacco la Roma con Pellegrini, tiro che finisce fuori di poco.

29' Doppia chance per l'Inter, prima con Perisic poi con Borja Valero, Alisson però para bene.

25' Non cambia il risultato di Inter-Roma, match equilibrato ancora senza reti.

22' Numero di Icardi che cade in area dopo un contatto, per l'arbitro non è rigore.

19' Inter pericolosa. Crossa Candreva, testa di Perisic e palla a lato di poco.

15' Tiro di Candreva alto. Il risultato di Inter-Roma non cambia: 0-0

9' Iniziativa personale di Perisic che conclude dal limite con un diagonale che Alisson blocca facilmente.

7' Cambio-gioco di Nainggolan per El Shaarawy, tiro dell'esterno che finisce però alto da appena dentro l'area.

4' Buona partenza dell'Inter che attacca, la Roma si difende per ora con ordine.

1' Si parte, inizia a San Siro il big match della 21ª giornata

In diretta il big match Inter-Roma

Torna dopo la sosta il campionato ed è tempo di seguire con attenzione le partite del weekend. Su Blasting News a partire dalle 20.45 la diretta testuale del big match della 21ª giornata di serie A Inter-Roma, che sarà anticipata dalle formazioni ufficiali della sfida [VIDEO]. Punti fondamentali in palio per la zona Champions League, con i nerazzurri che proveranno a sfruttare il fattore campo per allungare sui rivali, approfittando anche del momento di difficoltà dei giallorossi. Una diretta insomma davvero tutta da seguire.

Calciomercato: le mosse di Inter e Roma

Inter e Roma sono due squadre che hanno alimentato diversi rumors di mercato nelle ultime settimane. I nerazzurri hanno già preso Lisandro Lopez e aspettano Rafinha [VIDEO] (e non solo), mentre per la Roma si è parlato soprattutto di cessioni. Emerson e Dzeko piacciono al Chelsea, Nainggolan al Guanghzou in Cina. Non è detto però che andranno tutti via dalla capitale, anzi.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

Pochi dubbi di formazione per il tecnico dell'Inter Spalletti che schiera Borja Valero come trequartista alle spalle del bomber Icardi. Nella Roma invece Di Francesco deve rinunciare a Perotti. Due le opzioni: Bruno Peres terzino con Florenzi attaccante esterno, oppure quest'ultimo nel solito ruolo di terzino destro, con Gerson nel tridente con Dzeko e El Shaarawy.

Inter: Handanovic, Joao Cancelo, Miranda, Skriniar, Santon, Vecino, Gagliardini, Candreva, Borja Valero, Perisic, Icardi. Allenatore: Spalletti

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Gerson, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco