La campagna di rafforzamento del Trapani potrebbe decollare questa settimana. Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato l'arrivo di Francesco Corapi dal Parma [VIDEO], l'esperto centrocampista classe '85 dovrebbe firmare un biennale con la società del presidente Vittorio Morace. Non sarà l'unico colpo del Trapani che, soprattutto a centrocampo, sembra avere obiettivi chiari che potrebbero concretizzarsi a breve.

In arrivo un centrocampista dalla Cremonese

Corapi non è l'unico rinforzo che Alessandro Calori avrà a disposizione relativamente alla linea mediana. In arrivo dalla Cremonese ci sarebbe Fabio Scarsella, centrocampista classe '89.

Anche in questo caso la trattativa sarebbe alle battute finali. Scarsella milita in grigiorosso da febbraio del 2016, per lui una promozione in serie B nella scorsa stagione in cui collezionò 27 gare e 6 gol. L'esordio in cadetteria, in realtà, era avvenuto nella stagione 2008/2009 con la maglia del Frosinone. Successivamente ha vestito le casacche di Sangiustese, Melfi, Martina Franca e Vigor Lamezia, prima di essere prelevato dal Catania nella stagione 2015/2016. Poi il passaggio alla Cremonese, come detto, a metà della stagione citata. Sempre a centrocampo, il Trapani segue Davide Petermann, centrale classe '94 che potrebbe arrivare in prestito dal Palermo.

Si valuta il ritorno di Garufo

Nel settore arretrato, ci sono indiscrezioni che portano al ritorno in granata di Desiderio Garufo.

L'eclettico esterno classe '87 aveva vestito la maglia del Trapani in serie B, nella stagione 2013/2014, collezionando 36 presenze. Si tratta, come i tifosi granata ben ricordano, di un elemento in grado di giocare anche in posizione più avanzata come esterno destro di centrocampo. Il giocatore è di proprietà del Parma che lo aveva acquistato dal Catania nell'estate del 2016.

Capitolo cessioni

Sul fronte cessioni [VIDEO], sono ormai certe quelle di Anthony Taugourdeau che andrà in prestito al Piacenza e di Stefan Bajic che sembra sul punto di approdare alla Cremonese. Con le valigie in mano anche Matteo Legittimo, il difensore piace a Lecce e Cosenza. In ultimo Federico Maracchi, sebbene Calori abbia espresso parere contrario alla sua cessione secondo alcune indiscrezioni, potrebbe ugualmente lasciare la Sicilia. La richiesta più importante in tal senso sembra sia arrivata dallo Spezia, mentre sarebbe tramontata l'ipotesi che lo vedeva vicino al Pordenone. #Trapani Calcio #Serie C