Un colpo importante [VIDEO]per il Trapani, al quale mancherebbe soltanto l'ufficialità. Secondo fonti provenienti da Parma, Francesco Corapi è sul punto di trasferirsi in Sicilia per vestire la maglia granata della squadra allenata da Alessandro Calori. Al Parma ha vissuto stagioni da protagonista, certamente è uno degli artefici della risalita degli emiliani dalla serie D alla serie B. In cadetteria finora è stato poco utilizzato, ragion per cui a 32 anni suonati l'eclettico centrocampista avrebbe deciso di dare l'ennesima svolta alla sua infinita carriera.

Due anni di contratto

Le indiscrezioni [VIDEO]che corrono sul filo Parma-Trapani lo danno sul punto di firmare un biennale con la società del presidente Vittorio Morace che avrebbe bruciato sul filo di lana un'agguerrita concorrenza.

Il nome di Corapi, infatti, era stato accostato anche a Lecce, Catania, Pisa e Pordenone. A Trapani ritroverebbe Felice Evacuo, suo compagno di squadra per mezza stagione al Parma nello scorso campionato di #Serie C.

La carriera

Nato a Catanzaro il 22 dicembre 1985, Francesco Corapi è crescito nelle giovanili delle Aquile del Sud ed ha esordito in prima squadra nel campionato di serie B 2004/2005. La sua carriera sembra sul punto di decollare verso lidi prestigiosi, in questo periodo infatti viene adocchiato dalla Juventus. Sembra fatta, ma poi l'affare sfuma. "Due le versioni del mio mancato arrivo alla Juventus - racconterà anni dopo lo stesso Corapi in un'intervista pubblicata sul sito di Gianluca Di Marzio - secondo la prima mi avrebbero scartato perché troppo piccolo fisicamente, mentre la seconda era basata sulla richiesta troppo esosa del mio allenatore. Fatto sta che non sono andato a Torino".

Nella stagione successiva lascia il Catanzaro ed approda al Sapri, in serie D, dove gioca la sua prima stagione da titolare. Ha poi vestito le casacche di Gela, Vibonese e Benevento prima di far ritorno al Catanzaro, sempre in serie C2, nella stagione 2008/2008. In maglia giallorossa ha giocato altri due campionati e mezzo in C2, poi il passaggio al Siracusa nel gennaio del 2011. Successivamente ha giocato con ancora con la Vibonese, poi con Nocerina e L'Aquila. La chiamata del Parma arriva nell'estate del 2015 ed il resto è storia recente: Corapi diventa un idolo dell'appassionata e compentente tifoseria ducale, per lui due stagioni indimenticabili, le migliori della sua carriera, con due promozioni, complessive 76 presenze e 13 gol.

Caratteristiche tecniche

Francesco Corapi è un giocatore estremamente duttile. Nasce centrocampista centrale ed è in grado di giocare come mediano davanti alla difesa, ma possiede doti tecniche eccellenti che gli hanno permesso di interpretare al meglio anche i ruoli di regista, trequartista e, addirittura esterno destro, posizione che aveva ricoperto ai tempi di Catanzaro e che si è trovato ad occupare anche nella sua esperienza al Parma. #Trapani Calcio