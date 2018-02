Una rivalità che dura da diverso tempo e che, in #Serie A, ha scritto capitoli sia sul campo che sul tavolo delle trattative. Fiorentina-Juventus, [VIDEO] a Firenze, e come già anticipato da Stefano Pioli in conferenza stampa, è "la partita". Una di quelle, insomma, da non sbagliare.

Lo stadio "Artemio Franchi" sarà tutto esaurito e pronto a spingere i Viola, nonostante un periodo poco brillante, a cui si è cercato di dare una svolta domenica scorsa con il successo in casa del Bologna.

La Juventus, dal canto suo, cerca i tre punti per continuare la rincorsa allo scudetto e superare, almeno per una notte, il Napoli capolista, impegnato domani sera in casa contro la Lazio.

Quest'anno, torna a Firenze, per la prima volta da avversario, Federico Bernardeschi, per il quale non ci si aspetta di certo una calorosa accoglienza.

Fiorentina-Juventus 0-1: Secondo Tempo LIVE

54' - Calcio di punizione a un passo dall'area di rigore per i bianconeri: posizione defilata da destra. Ha rischiato tantissimo la formazione di casa, vicina a concedere il rigore

53' - Bella conclusione di Veretout, che si sposta verso sinistra e calcia con un collo esterno sinistro: palla fuori non di molto

51' - OCCASIONE FIORENTINA: Bellissima palla per Chiesa lasciato libero da Lichtsteiner, che entra in area di rigore dalla sinistra, ma non riesce a trovare nessuno al centro. Sfuma l'azione dei padroni di casa

50' - Ancora in difficoltà la squadra di Allegri, che in fase d'uscita non riesce a gestire al meglio la palla.

Si attendono novità dalla panchina: una di queste potrebbe essere Douglas Costa

46' - Subito in avanti la Fiorentina, con un calcio d'angolo di Chiesa che trova la testa di Milenkovic: palla abbondantemente sul fondo

45' - Si riparte! Possesso palla per i padroni di casa che attaccheranno da sinistra a destra; viceversa gli ospiti. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma le occasioni non sono mancate, soprattutto per i Viola. Ci attende una ripresa scoppiettante

Fiorentina-Juventus: Primo Tempo

45+4' - Finisci qui la prima frazione! Termina 0-0, ma la Viola meritava certamente qualcosa in più rispetto ai bianconeri. A tra poco con la cronaca del secondo tempo

45+3' - Nessuna delle due squadre forza la giocata: si attende il fischio del direttore di gara

45' - Saranno 4 i minuti di recupero in questo primo tempo

44' - Si rivede la Juventus, che guadagna un ottimo calcio d'angolo su cross di Bernardeschi indirizzato verso Higuain

43' - Ancora la Viola, con Simeone che si gira bene in area e calcia col destro: palla alta sopra la traversa

41' - Scintille tra Higuain e Milenkovic: l'arbitro li richiama verbalmente.

Sale la tensione anche in campo

40' - Fiorentina che adesso gioca molto bene e tiene il pallino del gioco

38' - OCCASIONISSIMA FIORENTINA: Strepitoso Chiesa che riparte in contropiede, serve Gil Dias che entra in area, salta Lichtsteiner e calcia. Buffon tocca quel tanto che basta per mandarla sul palo interno

37' - Sportiello riesce ad allungarsi sulla traiettoria a rientrare di Pjanic: corner su cui non si concretizza nulla

36' - Punizione interessante dall'angolo sinistro dell'area di rigore per la Juventus, procurata da Mandzukic. Ammonizione per Gil Dias, prima tra le file Viola

33' - Retropassaggio pericoloso di Astori per Sportiello, dopo il colpo di testa di Mandzukic

31' - Fraseggio sterile delle viola, che non riesce ad andare in verticale. L'intensità non manca, visto che la Juve non riesce a ripartire dalla propria metà campo

29' - Adesso è la Juventus a farsi vedere dalle parti di Sportiello

25' - Chance per la Fiorentina che mette un'ottima palla in area per Gil Dias, che non riesce a crossare al centro in modo pericoloso. L'azione si perde sul fondo

23' - Ammonito Lichtsteiner per fallo in ritardo su Chiesa: prima ammonizione della sfida

21' - Dopo più di due minuti e una prima conferma, il rigore non si batte. Si riparte con un calcio di punizione per i bianconeri, probabilmente per un fuorigioco di Benassi. Si surriscalda il clima al 'Franchi'

18' - RIGORE PER LA FIORENTINA, fallo di mano di Chiellini: si attende l'esito del VAR

17' - Fiorentina in avanti, con Benassi che prova il tir dal limite dell'area: la sua conclusione è debole e centrale

12' - Manovra palla la squadra di Allegri, che pare aver preso il pallino del gioco. La Fiorentina, però, pressa alta e cerca spesso di ripartire

9' - Ci provano anche i padroni di casa, che manovrano bene al limite dell'area: l'azione però non si concretizza

7' - Non una gara scoppiettante fino a questo momento. Si vedono subito le difficoltà di Simeone, costretto a battagliare con Chiellini e Benatia

5' - Ottimo scambio tra Mandzukic e Marchisio al limite dell'area: il centrocampista bianconero calcia, ma per Sportiello non ci sono problemi

3' - Fase abbastanza statica fino a questo momento: le due squadre si studiano

2' - Subito in avanti la Juve, con Bernardeschi che si destreggia bene tra due uomini. La chiave della partita sarà sicuramente a centrocampo, con le geometrie di Badelj per i Viola e Pjanic per i bianconeri

1' - Si comincia! Primo possesso per la Juventus, capitanata da Gigi Buffon, che attaccherà da sinistra a destra. Viceversa la Fiorentina, capitanata da Davide Astori. Bellissimo, poco prima dell'inizio del match, la sciarpata della Curva Fiesole, che stasera non ha esposto alcuna coreografia. Da tenere sin da subito d'occhio Bernardeschi, beccato più volte dal pubblico nel riscaldamento

Fiorentina-Juventus: Pre Partita

20,38 - I diffidati in campo della Viola sono Chiesa e Badelj; nella Juventus, diffidati Bernardeschi e Higuain

20,30 - Abbandona in questo momento il campo la Juventus. Fischi assordanti per Bernardeschi, che ha percorso tutto il campo prima di arrivare all'ingresso degli spogliatoi

20,28 - Filtra serenità dai volti dei giocatori di entrambe le squadre. Intanto, l'ambiente si carica sempre di più

20,24 - Beppe Marotta, ai microfoni di Premium Sport, sulla questione Bernardeschi: "Federico avrà certamente l'ambiente contro e sentirà l'emozione, visto che qua è diventato calciatore. Questo però è un momento importante nella crescita di un calciatore"

20,17 - Come previsto, questa sera il 'Franchi' sarà quasi completamente esaurito

20,10 - Miralem Pjanic, durante l'arrivo della squadra allo stadio, ai microfoni di Premium Sport: "Una partita complicata da tutti i punti di vista. Abbiamo rispetto per questa squadra, mai facile da affrontare. Starà a noi fare una grande partita e portare 3 punti a casa"

20,08 - Ecco anche il post pubblicato dalla Juventus:

20,05 - Ecco il post pubblicato sulla pagina Facebok dalla Fiorentina, con cui i Viola ufficializzano la formazione:

20,04 - Segue a ruota anche la Juventus, accolta con una bordata di fischi. in sottofondo, anche gli incitamenti provenienti dal settore bianconero

20,03 - Appena entrata la Fiorentina in campo, salutata dagli applausi del pubblico

20,00 - Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Pezzella, Milenkovic, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout, Gil Dias, Simeone, Chiesa. Allenatore: Stefano Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Buffone; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri

L'arbitro della sfida è il signor Marco Guida, sezione di Torre Annunziata. Addetto al VAR, invece, è Michael Fabbri, sezione di Ravenna.

19,50 - Amici sportivi di Blasting News e appassionati di calcio, Mauro Di Stefano vi dà il benvenuto alla #diretta testuale di Fiorentina-Juventus [VIDEO], anticipo del venerdì della 24° giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno dei 3 punti: i padroni di casa per continuare a inseguire un posto per l'Europa, gli ospiti per superare temporaneamente la capolista Napoli #Fiorentina-Juventus