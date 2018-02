Roma-Benevento finisce 5-2 e davvero abbiamo assistito ad un match in #diretta spettacolare ed emozionante, con tante reti. I giallorossi di Di Francesco sono andati subito sotto di un gol, ma poi hanno dilagato. Merito soprattutto di un Under in grande forma. Nel finale si sono rivisti in campo De Rossi e Schick, prima del rigore di Defrel nel recupero. Riavvolgiamo il nastro di quanto accaduto all'Olimpico: cronaca del match e voti.

I voti di Roma-Benevento

Roma: Alisson 6, Florenzi 6.5, Manolas 6, Fazio 6.5, Kolarov 6, Strootman 6.5, Gerson 6, El Shaarawy 5.5 (55' Defrel 6), Perotti 6 (89' Schick ng), Under 7.5 (81' De Rossi ng), Dzeko 6.5.

Benevento: Puggioni 6.5, Letizia 6 (73' Sagna ng), Costa 5.5, Djimsiti 5, Venuti 5, Sandro 6, Viola 6, Djuricic 5.5 (78' Del Pinto ng), D’Alessandro 6 (60' Lombardi 6), Brignola 6.5, Guilherme 6.5.

Diretta secondo tempo Roma-Benevento

95' Finisce la partita dell'Olimpico.

92' GOL ROMA! I giallorossi sigillano il punteggio con un rigore di Defrel assegnato per mani di Venuti su cross di Florenzi.

89' Ultimo cambio. Fuori Perotti, nella Roma si rivede Schick.

81' Esce Under tra gli applausi dell'Olimpico. Al suo posto entra De Rossi.

78' Del Pinto sostituisce Djuricic.

77' GOL BENEVENTO! Accorcia le distanze Brignola, che chiude facile in gol una bella azione corale con assist di Lombardi.

76' GOL ROMA! Magia di Under! Il turco rientra da destra e con il sinistro a giro sul secondo palo realizza la doppietta.

73' Esordio di Sagna in #Serie A. Entra al posto di Letizia nel Benevento.

63' GOL ROMA! Ancora un gol giallorosso! Perotti mette dietro, arriva Under di sinistro e segna sul primo palo.

60' GOL ROMA!! Under va sul fondo a destra e mette al centro, svetta Dzeko e Roma in vantaggio. Nel Benevento Lombardi prende il posto di D'Alessandro.

55' Fuori El Shaarawy, dentro Defrel al suo posto.

54' Perotti sfonda a sinistra, cross teso, Puggioni blocca e anticipa tutti.

48' Calcio d'angolo, testa di Dzeko e palla fuori. La Roma parte subito a testa bassa alla ricerca del gol.

46' Si riparte. Non ci sono sostituzioni.

Diretta primo tempo Roma-Benevento

47' Dopo due minuti di recupero si chiude la prima frazione. Risultato di 1-1 giusto, con il Benevento che sta tenendo bene testa ai giallorossi.

40' Lancio lungo, El Shaarawy entra in area e calcia in diagonale. Puggioni in corner.

37' La Roma cerca il gol del sorpasso, ha in mano il pallino del gioco. Ma il Benevento regge.

27' GOL ROMA! Pareggio giallorosso.

Cross teso di Kolarov, Fazio di testa insacca. Roma-Benevento 1-1.

20' Testa di Dzeko sugli sviluppi di un corner, la difesa respinge, El Shaarawy arriva di gran carriera e tira forte. Palla fuori di poco.

14' Spunto di Under a destra, palla in mezzo, testa di Dzeko e Puggioni si salva in tuffo!

9' Tiro centrale di El Shaarawy che Puggioni respinge facilmente.

7' GOL BENEVENTO! A sorpresa ospiti in vantaggio con Guilherme che sfrutta al meglio un assist di Brignola. Decisiva anche la deviazione di un difensore.

2' Un tiro di D'Alessandro per poco non si trasforma in un assist per Guilherme. Benevento pericoloso.

1' Inizia la partita all'Olimpico!

In diretta dalle 20.45

Roma-Benevento sarà l'ultima sfida in calendario nella 24esima giornata di serie A [VIDEO]. Un match che seguiremo in diretta su Blasting News a partire dalle ore 20.45. In palio ci sono punti preziosi, seppur per diversi motivi. La Roma è impegnata nella lotta per il terzo posto insieme a Lazio (già ko nell'anticipo con il Napoli) e Inter. Il Benevento, fanalino di coda, deve provare a far punti su tutti i campi possibili se vuole sperare nella rimonta.

Le ultime sulle formazioni

In Roma-Benevento l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha davvero gli uomini contati, specie a centrocampo. De Rossi è recuperato [VIDEO], ma il tecnico non lo rischierà. L'unico vero dubbio dunque è sulla trequarti, con Defrel e Perotti che si giocano una maglia da titolare. Conferma per Cengiz Under. Il turco, match winner contro il Verona, spera di mettersi nuovamente in mostra. Nel Benevento invece probabile l'esordio di due ultimi acquisti, ovvero il centrale Tosca e l'esperto terzino destro Sagna. In attacco ancora chance per Coda.

Le probabili formazioni

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, Gerson, El Shaarawy, Perotti, Under, Dzeko.

Benevento: Puggioni, Sagna, Tosca, Billong, Letizia, Sandro, Memushaj, Djuricic, D’Alessandro, Coda, Guilherme. #A.S. Roma