Non riesce l'impresa ai viola. Fiorentina-#Juventus finisce con il risultato di 0-2. Un punteggio sicuramente pesante se guardiamo alla prestazione dell'undici di Pioli. I gol tutti nella ripresa. Prima Bernardeschi ha beffato Sportiello su punizione. Nel finale il raddoppio di Higuain in contropiede. Riavvolgiamo il nastro del match e vediamo cosa è successo nell'arco dei 90 minuti, oltre ai voti dei protagonisti.

I voti del match

Fiorentina: Sportiello 5, Milenkovic 6, Pezzella 6, Astori 6, Biraghi 6, Benassi 6 (79' Eysseric ng), Badelj 5.5, Veretout 6, Chiesa 6.5, Simeone 5.5, Gil Dias 6.5 (68' Thereau 5.5).

Juventus: Buffon 6.5, Lichtsteiner 5.5 (60' Barzagli 6), Benatia 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6, Khedira 6, Pjanic 6.5, Marchisio 6 (66' Douglas Costa 6), Bernardeschi 7 (78' Bentancur ng), Higuain 6.5, Mandzukic 6.

Allenatore: Allegri

Diretta del secondo tempo

94' Ammonito Benatia nella Juventus.

90' Inizia il recupero.

88' Ammonito Chiesa nella Fiorentina.

86' GOL JUVENTUS! Contropiede micidiale di Higuain che si presenta solo davanti al portiere e lo fredda.

84' Ammonito Thereau nella Fiorentina.

78' Altre sostituzioni. Eysseric sostituisce Benassi tra i viola, Bentancur al posto di Bernardeschi nella Juve. La Fiorentina preme ma non crea tanti pericoli.

76' Tiro di Badelj, deviazione e palla fuori non di molto.

72' Grande occasione proprio per Thereau, anticipato all'ultimo da Buffon al momento del tiro.

70' Thereau prende il posto di Gil Dias, tatticamente non cambia nulla.

68' Giallo per Veretout, Pioli prepara un cambio.

66' Douglas Costa sostituisce Marchisio nella Juventus.

62' Conclusione di Badelj che colpisce Marchisio, nulla di fatto.

60' Barzagli prende il posto di Lichtsteiner.

55' GOL JUVENTUS! Punizione dal limite, non calcia Pjanic ma l'ex Bernardeschi che sorprende Sportiello e porta in vantaggio i bianconeri.

53' Tiro di Veretout dai 30 metri, palla fuori. E' sempre la Fiorentina a fare la partita.

51' Chiesa entra in area dalla sinistra, rasoterra in mezzo ma non c'è nessuno.

46' Si riparte senza sostituzioni.

Diretta del primo tempo

49' Si chiude la prima parte del match con il risultato di 0-0.

45' Ben 4 i minuti di recupero.

44' Ci si avvia alla fine del primo tempo di Fiorentina-Juve, ai punti forse i viola avrebbero meritato di più.

39' PALO DELLA FIORENTINA! Contropiede micidiale dei viola, Gil Dias entra in area e tira ma coglie il palo. Sfortunata la squadra di Pioli. Ammonito Alex Sandro.

37' Punizione di Pjanic nel cuore dell'area, Sportiello si rifugia in corner. Ammonito Milenkovic.

30' Fiorentina per nulla intimorita dall'avversario, per ora il risultato non si sblocca.

24' Ammonito Lichtsteiner nella Juventus.

21' NIENTE RIGORE! L'arbitro torna sui suoi passi e fischia un offside. Niente calcio di rigore per i viola.

18' RIGORE PER LA FIORENTINA! L'arbitro punisce un fallo di mani di Chiellini! Ma si aspetta la decisione dopo l'ausilio del Var.

15' Per adesso c'è equilibrio in campo, di grandi occasioni non ce ne sono state. Risultato fermo sullo 0-0.

5' La prima conclusione pericolosa in porta è della Juventus. Tiro di Marchisio, Sportiello blocca senza problemi.

1' Tutto pronto al Franchi per il fischio d'inizio, si parte!

Fiorentina-Juventus in diretta testuale dalle 20.45

Siete pronti per vivere in #diretta testuale Fiorentina-Juventus [VIDEO]? Sarà l'anticipo della 24esima giornata di #Serie A, un match tutto da seguire. Entrambe le formazioni faranno di tutto per portare a casa l'incontro. I viola di Pioli, che sperano di guadagnare posizioni in classifica, vogliono vincere anche per regalare una grande soddisfazioni ai propri tifosi. La Juventus invece vincendo si prenderebbe, seppur momentaneamente, il primo posto occupato dal Napoli. I bianconeri hanno ritrovato una grande solidità difensiva, avranno delle assenze importanti ma hanno le carte in regola per cogliere il successo. Pronostici comunque difficili per questo Fiorentina-Juventus, anche se tutto lascia pensare che i bianconeri non si faranno distrarre dal successivo impegno di Champions League e hanno alte probabilità di vincere.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve

Ci sono tanti dubbi nelle due formazioni che Pioli e Allegri manderanno in campo questa sera nell'anticipo di serie A [VIDEO]. Il tecnico viola deve scegliere ancora un paio di titolari in difesa e in attacco. Anche in casa Juve aspettiamoci qualche sorpresa. L'allenatore potrebbe decidere di non far giocare qualche big in vista della Champions, specie in difesa. Questi comunque i probabili schieramenti.

Fiorentina: Sportiello, Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi, Benassi (79' Eysseric), Badelj, Veretout, Chiesa, Simeone, Gil Dias (68' Thereau).

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Marchisio, Bernardeschi, Higuain, Mandzukic.