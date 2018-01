Pubblicità

CONDOFURI (REGGIO #Calabria) - Una terribile notizia ha scosso il pomeriggio sulle strade calabresi, per la precisione a Condofuri, centro in provincia di Reggio Calabria. Si tratta dell'ennesimo incidente che avviene sulla terribile strada statale 106 [VIDEO], denominata ormai da diverso tempo 'la strada della morte', a causa dei costanti incidenti, molti dei quali mortali, che periodicamente si verificano.. A farne le spese questa volta è una giovane donna del posto, travolta da un auto che viaggiava in direzione opposta. Ma vediamo tutti i dettagli che sono al momento emersi su questa tragedia.

A perdere la vita una donna del posto

La vittima di questo drammatico incidente è una giovane donna di soli 34 anni.

morta nel primo pomeriggio di oggi, nel territorio di Condofuri in provincia di Reggio Calabria. Il decesso si è verificato dopo che la giovane è stata travolta da una un Suv Peugeot che stava transitando in quel momento sulla statale in direzione Taranto. La donna, Antonella Tripodi, era residente in zona

A seguito dell'impatto la donna è stata trascinata per alcuni metri

Secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che la donna, che si trovava a pochi metri dalla sua abitazione, stesse per salire a bordo della sua autovettura, una Lancia Y di colore bianco, quando sarebbe stata travolta da un'altra macchina, un Suv Peugeot, che stava transitando in zona in quell'istante.

L'impatto è stato fatale ed ha lasciato la donna esanime a terra, dopo che la stessa è stata trascinata per alcuni metri, mentre l'auto in corso ha travolto e piegato lo sportello della Lancia Y.

A nulla è servito l'intervento dei soccorsi

Dopo il tagico impatto sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della polizia stradale e dei carabinieri, che hanno potuto constatare solo il decesso della trentaquattrenne ed hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma i sanitari hanno potuto fare ben poco. La salma di Antonella Tripodi è stata successivamente trasportata a Reggio Calabria, presso l'obitorio dell'ospedale "Riuniti". Resta il profondo sgomento dei familiari che in quel momento si trovavano a pochi metri dall'impatto. Per l'ennesima volta c'è da chiedersi se non sarebbe il caso di porre una volta per tutte a questa carneficina che ogni anno miete vittime sulla strada statale 106 [VIDEO], attraverso interventi urgenti di messa in sicurezza soprattutto in alcuni tratti. #106 #Incidente stradale