Il regista Harvey #Weinstein sarebbe stato aggredito in un ristorante in Arizona da un suo detrattore.

Odio fomentato dai media?

Weinstein era stato condannato a seguire un corso di riabilitazione per correggere gli atteggiamenti che lo hanno portato sul 'patibolo' mediatico. Il regista era in compagnia di un coach che lo seguiva in questo suo percorso correttivo quando è stato aggredito da un uomo in preda ai fumi dell'alcol.

Le urla: 'sei un uomo di m...!'

Un uomo che aveva bevuto, con tutta probabilità, un po' troppo sarebbe andato incontro al newyorkese inveendo e gridando contro di lui. Le parole esatte pare siano state: " Sei un uomo di m**** per quello che hai fatto alle donne".

Dopo aver pronunciato queste parole il gentiluomo in questione si sarebbe lanciato contro la sua vittima cercando di prenderlo a pugni.

Catherine De Neuve lo aveva difeso

L'#aggressione arriva poco dopo la presa di posizione di alcune attrici francesi che avevano difeso in qualche modo la posizione di Weinstein [VIDEO]. Fermo restando che la violenza sulle donne è un reato gravissimo che deve essere punito, il gruppo di attrici, di cui fa parte anche Catherine De Neuve, ha voluto puntualizzare la differenza tra violenza e corte insistente. A detta delle scagionatrici il produttore sarebbe colpevole di essere stato troppo insistente nelle proprie avances nei confronti delle donne che lo hanno accusato. Una posizione discutibile che va contro a quella presa da molte star di Hollywood che hanno deciso di presentarsi sul red carpet del Golden Globe 2018 vestite di nero in segno di disapprovazione e di sostegno nei confronti di chi ha subito molestie.

Violenza contro le donne e contro gli uomini?

Questa aggressione sarebbe la diretta conseguenza dell'odio generato dai media e dalla suggestione generata, il tutto unito all'abuso di alcol. L'eco avuto dalle accuse rivolte a Weinstein ha creato una mistificazione eccessiva che ha coinvolto e travolto il mondo intero.

Questo non è certo il caso in cui si può citare il motto 'violenza genera violenza' in quanto si tratta del gesto di un poco equilibrato avventore. I mass media hanno una grande responsabilità e nel momento in cui riportano una notizia dovrebbero stare attenti a non enfatizzare troppo alcuni elementi che potrebbero essere fraintesi.

Numerose sono state le ripercussioni sui media, a esempio ad Harvard sconsigliano di leggere il Corriere della Sera e la prima della Carmen modificata contro il femminicidio è stata un fiasco. [VIDEO]