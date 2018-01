Pubblicità

Si era presentata da #Barbara D'Urso con un velo per coprire il volto segnato da quel male che da sedici anni non le dava tregua. #Marina Ripa di Meana è morta nella sua Roma circondata dall'affetto dei cari con i quali ha trascorso l'ultimo Natale della sua vita. La stilista sentiva [VIDEO] che la vita le stava scivolando via e che quelli sarebbero stati gli ultimi giorni terreni. Ai parenti aveva anticipato che sarebbero state le ultime festività insieme. Il destino gli ha concesso gli ultimi istanti di felicità, come ha sottolineato Dagospia tra i primi siti ad annunciare il decesso della regina del jet set italiano. Non ci saranno cerimonie funebri come espressamente richiesto di Maria Elide Punturieri (vero nome della scrittrice) prima di morire.

Le follie per Franco Angeli

Dopo le nozze con Alessandro Lante della Rovere, l'eclettica artista originaria di Reggio Calabria aveva avuto un'intensa relazione con il pittore Franco Angeli prima del matrimonio con il marchese Carlo Ripa di Meana con Alberto Moravia testimone. In passato dichiarò di essersi prostituita per procurare i soldi per la droga all'artista. 'Lo feci per 5 milioni di lire'.

Amori, trasgressioni, amicizie

Una vita intensa quella di Marina Ripa di Meana fatta di grandi amori e di trasgressioni. La marchesa non ha mai avuto problemi ad esibire il nudo integrale o a mostrarsi in spiaggia in topless. In un'intervista aveva riferito che considerava la fedeltà un fatto di testa e non carnale. 'Carlo aveva un viso di rara bellezza'. In più di una circostanza aveva riferito di essere rimasta folgorata soprattutto dall'eccitante lavoro da presidente della Biennale di Venezia del marito.

In una recente intervista al Giornale aveva parlato senza freni delle sue amicizie. 'Bettino Craxi era tanto burbero e tagliente, quanto affettuoso. Non mancavano [VIDEO] i litigi ma mi affascinava, era un grandissimo leader'. L'artista rivelò di essersi presentata in un pranzo insieme al leader socialista con Carol Alt, ma Craxi riferì di preferire l'originale. La top model statunitense le aveva dato il volto sul grande schermo ne 'I miei primi 40 anni', film di Carlo Vanzina tratto dalla spregiudicata autobiografia della marchesa.

Affascinata da Craxi ma non da Agnelli

Al contrario di Bettino Craxi, Marina Ripa di Meana ha sempre asserito di non avere mai avuto una grossa attrazione per Gianni Agnelli. 'Avevo saputo dalle amiche che era tirchio'. Dall'altra parte sembra che l'avvocato avesse una grande ammirazione per lei al punto di definirla la donna più bella del mondo: 'Non me l'ha mai detto'. La regina dei salotti romani non ha mai nascosto la sua attrazione per Marco Pannella.

'Ne era innamoratissima'. Tra i suoi capolavori il citato libro autobiografico 'I miei primi 40 anni' che ha ispirato l'omonimo film. Marina Ripa di Meana ha partecipato a diverse trasmissioni televisive ed è stata una presenza fissa del Maurizio Costanzo Show. Da opinionista si è battuta per la tutela del paesaggio e per la difesa degli animali.

#jet set Roma