Una giovane ragazza londinese ha deciso di raccontare al The Sun l’intreccio amoroso che si è venuto a creare tra il suo ragazzo e la donna che l’ha messa al mondo. La ventitreenne ha deciso di confidare i suoi tormenti scrivendo, in forma anonima, alla rubrica ‘caro diario’. Nel dettaglio [VIDEO] la giovane ha riferito di aver sorpreso la madre e il #fidanzato a letto. ‘Erano avvinghiati, lui sopra di lei. Ero talmente scioccata che non sono riuscita a dire nulla’. La ragazza ha spiegato che pensava di avere un buon feeling con il partner. ‘La nostra relazione è iniziata sei mesi fa, mi sono innamorata subito ed al suo fianco mi sentivo felice’.

La ventitreenne ha affermato di aver notato che il comportamento della madre stava cambiando dopo aver fatto una cura dimagrante. ‘Aveva frequentato un centro benessere ed aveva perso molto peso’. In buona sostanza la quarantacinquenne stava vivendo una nuova giovinezza. ‘Ha iniziato a indossare gonne corte e indossare top provocanti’.

'La seconda giovinezza di mia madre'

Una metamorfosi che aveva portato la donna a cambiare decisamente look. Dal taglio dei capelli ad un trucco sempre più ricercato e in grado di non farla passare inosservata. ‘Era come se fosse rinata’. Il primo contatto tra la madre e il fidanzato è avvenuto in occasione della festa per il cinquantesimo compleanno del padre. ‘Aveva organizzato un party in un hotel e ricordo che quella sera era fantastica’.

Nel corso della serata [VIDEO] il genitore della giovane ha bevuto qualche bicchiere di troppo. ‘Una volta rientrati a casa lo convincemmo a riposare un po’ mentre noi sorseggiammo qualche altro bicchiere prima di andare a letto’. Durante la notte la clamorosa svolta con la ventitreenne che si rende conto che il fidanzato non è a letto con lei. ‘In un primo momento pensavo che era sceso un attimo per andare a bere’.

'Mi ha lasciata sola a letto per andare da lei'

La ragazza ha deciso di andare a cercare il ventisettenne ed ha sorpreso il giovane consumare un #rapporto intimo con la quarantacinquenne. ‘Non ho avuto la forza di entrare, in quel momento mi sentivo debole e delusa’. In seguito l’inglese è venuta a conoscenza che la relazione tra il fidanzato e la congiunta andava avanti già da diverse settimane. ‘Mia sorella mi ha detto di aver notato qualcosa ma che pensava che la mamma volesse solo far notare la sua nuova immagine’. Ora la giovane è preoccupata anche per la reazione del padre. ‘Sarà distrutto quando scoprirà il tradimento di mio madre’. #Sessualità