Mancano ormai poche ore alla pubblicazione di 'Rockstar', il nuovo attesissimo album di #sfera ebbasta, che ormai da giorni sta monopolizzando le cronache del rap-web. Il disco del (t)rapper milanese avrà una connotazione marcatamente internazionale, potrà infatti essere ascoltato in tutto il mondo e sarà arricchito da numerose collaborazioni di artisti di altri paesi e continenti.

Tra i vari featuring spicca sicuramente quello con Quavo, membro dei Migos, uno de gruppi più influenti della scena Trap mondiale. L'autore di 'Rockstar' ha voluto raccontare alla stampa la prestigiosa collaborazione con una dichiarazione tanto breve quanto emblematica, queste le sue parole: 'La definirei in questo modo: il top dell'Italia con il top degli Stati Uniti d' America.'

Non parlo più di spaccio e palazzi

In questi giorni Gionata Boschetti – questo il vero nome del Trap King classe '92 di Cinisello Balsamo – ha rilasciato molte interviste, nelle quali ha avuto modo di esporsi relativamente al contenuto di 'Rockstar', annunciando a chiare lettere che, contrariamente al solito, non ci saranno brani dedicati allo #spaccio, queste le sue parole:

'Volevo fare in modo che le tracce rispecchiassero la realtà, quindi raccontare di palazzi, di spaccio, strade e quartiere come nei vecchi dischi sarebbe stato fuori tempo adesso, dato che nel mio quartiere non ci vado quasi più, da ormai due anni..

e giro con le macchine di Uber'.

Durante gli incontri con la stampa Sfera Ebbasta ha avuto anche modo di precisare alcune questioni relative al suo rapporto con la #droga e con i fan, soprattutto quelli più giovani [VIDEO], specificando in maniera categorica di non voler in alcun modo rappresentare un esempio per i tanti adolescenti che lo ascoltano e lo considerano un vero e proprio idolo, queste le sue parole: E' la mia debolezza, se in una canzone lo devo dire lo dico. Ma non voglio dare un esempio sbagliato facendolo vedere nei video. Se mi capita di parlare con i supporter lo dico sempre: no pasticche, no cocaina e no psicofarmaci [..] ti distruggono la vita.

Il complicato rapporto con la politica

Come già fatto in una recente intervista rilasciata per Rolling Stone – nella quale aveva anche lanciato alcune inequivocabili frecciatine a Fedez [VIDEO]– l'autore di 'Panette' è tornato a ribadire di avere scarso interesse relativamente al mondo politica, arrivando addirittura ad auto-definendosi 'troppo ignorante in materia'.