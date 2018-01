Pubblicità

Nella pomeriggio di oggi 21 gennaio un drammatico #Incidente stradale, accaduto in Calabria [VIDEO], ha causato il decesso di un uomo di 40 anni.

Calabria, grave incidente stradale

Aveva solo 40 anni l'uomo che intorno alle ore 16 e 30 di oggi ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico sinistro nei pressi della città di Crotone. La vittima dalle ultime informazioni che ci giungono sembrerebbe che fosse originario del cosentino.

Il sinistro si è verificato sulla strada consortile che passa dietro la pertusola di Crotone, nei pressi dell'ex zona industriale. Il 40enne stava viaggiando a bordo della sua Porsche Carrera quando, per cause ancora non del tutte chiarite, è sbandato finendo fuori strada.

Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare in quanto sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 giunti dall'ospedale di Crotone che hanno fatto di tutto per poter riuscire a rianimarlo, ma non ci sono riusciti. Sul posto si sono inoltre recati gli agenti della polizia municipale e i Vigili del fuoco che sono intervenuti in quanto dall'auto proveniva del fumo e vi era il rischio di un incendio. Dalle prime indagini svolte dagli inquirenti sembrerebbe il 40enne sia stato colpito da un malore e per questo motivo probabilmente non è riuscito più a controllare il mezzo.

Le forze dell'ordine nelle prossime ore dovranno comunque cercare di fare maggiore chiarezza su quando accaduto andando a ricostruire l'esatta dinamica.

Calabria, altra notizia di cronaca

Nella serata di ieri sabato 20 gennaio in #Calabria si è verificata un'altra tragedia della strada [VIDEO].

La vicenda si è consumata precisamente sulla Statale 106 nei pressi della cittadina di Locri. Dalle ultime notizie che ci giungono un'autovettura ha travolto un'intera famiglia che stava uscendo da un cinema. Ad avere la peggio è stato un uomo che si chiamava Pasquale Sgotto e aveva 43 anni. Purtroppo dopo essere stato travolto è deceduto sul colpo. Oltre a lui un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove è stata immediatamente ricoverata. Altre persone sarebbero rimaste ferite ma non in modo grave. Oltre ai sanitari del 118 sul luogo sono giunti le forze dell'ordine che hanno raccolto tutti gli elementi utili del caso per poter stabilire l'effettiva dinamica di quanto sia accaduto e nei prossimi giorni si avranno quindi maggiori informazioni. #muore 40enne