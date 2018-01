Pubblicità

Il 2018 è iniziato da poco e già ci sono stati casi di avvistamenti #UFO che hanno totalizzato migliaia di visualizzazioni. La questione se i video possano essere utilizzati come prove per dimostrare l’esistenza degli alieni è da tempo dibattut e molti scettici ritengono che filmati del genere non possano rappresentare la ”smoking-gun”. Questo perché oggi la tecnologia permette anche ai meno esperti di poter realizzare montaggi ad hoc, usando delle semplici app per cellulari. C'è stata una raffica di resoconti dei media sull'oggetto misterioso girato sopra una strada nello stato settentrionale della Bassa California, con la speculazione che è "la prova che gli alieni [VIDEO] stanno osservando il nostro pianeta".

Il video dell'UFO

È stato girato su un telefono cellulare da una donna che stava guidando attraverso lo stato messicano. Pedro Ramirez, un sedicente esperto locale di #Ufo, ha suggerito che la clip sia la prova che gli alieni stavano monitorando i recenti lanci di missili dalla Terra. "E’ possibile vedere che l'UFO tubolare sta volando verticalmente sopra la città. Gli alieni sono consapevoli del fatto che abbiamo recentemente fatto diversi lanci spaziali e abbiamo identificato materiale bellico”, ha affermato il ricercatore. Secondo Ramirez questo sarà un anno cruciale, dato che molti lanci spaziali sono sospetti e gli alieni conoscono i fini che hanno gli umani.

I pareri discordanti sull'oggetto non identificato

Nel video specifico è possibile vedere un oggetto non identificato, di forma tubolare, attraversare il cielo della Bassa California.

Come sempre in questi casi c’è chi ritiene che il video sia un falso, per altri invece si tratterebbe di un uomo che sta provando un Jet-Pack e come sempre non può mancare la spiegazione del classico pallone.

Solo qualche giorno fa la clip di un alieno che aveva sostato [VIDEO] in un parco della Romania aveva destato molto scalpore. Tuttavia il video ha fatto scaturire molti dubbi, anche per il fatto di essere rimbalzato su portali differenti, dove veniva descritto come luogo dell’avvistamento un posto diverso, dalla Romania all’Alaska. Molti appassionati del tema si lamentano perché quando ci sono video sugli alieni sono sempre poco nitidi; se al contrario sono troppo evidenti, sono automaticamente falsi. Fino a quando non ci sarà una fonte ufficiale a informare sul tema, il dibattito tra scettici e credenti, continuerà senza tregua.

