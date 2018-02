Rapido come il simpatico topino messicano della serie animata Looney Toons della Warner Bros. Lo hanno soprannominato 'Speedy Gonzales [VIDEO]' per via della sua velocità attualmente registrata: 34 chilometri al secondo, tra le più alte mai riscontrate. L'#asteroide, classificato tra quelli potenzialmente pericolosi, è stato chiamato scientificamente 2002 AJ129. Può essere grande tra i 500 e i 1.200 metri, secondo gli studi effettuati da diversi telescopi scientifici sparsi nel mondo. In tutti i suoi spostamenti nello spazio, però, 'Speedy Gonales [VIDEO]' non ha mai avuto modo di minacciare seriamente il pianeta Terra. Per questo motivo, quando si avvicinerà al mondo alle ore 22.30 (ora italiana del 4 febbraio), l'umanità non dovrà temere nulla e, anzi, sarà possibile osservarlo persino con strumenti amatoriali (zoom di telecamere o telescopi discretamente potenti con un diametro di almeno 150 millimetri) alle ore 23.45 in particolare.

Sarà però perfettamente visibile all'alba del 5 febbraio, quando la vicinanza col pianeta e la sua velocità gli consentiranno di risplendere più che mai.

Scoperto nel 2002 dai programmi NASA

'Speedy Gonzales' è stato scoperto nel 2002 dal cosiddetto programma 'Neat' a cura della NASA, ovvero Near Earth Asteroid Tracking. Da quel momento, viene costantemente tenuto sotto controllo da parte degli scienziati di tutto il mondo, in particolare dal Virtual Telescope e dall'osservatorio di Tenagra in Arizona. Per questo motivo, è stato possibile catalogarlo nel corso degli anni come 'asteroide potenzialmente pericoloso', poiché in grado di avvicinarsi così tanto alla Terra da far temere, prima o poi, qualche possibile collisione. Più che una vera e propria caduta sulla superficie terrestre, ciò che potrebbe avvenire - in un remoto caso - è che questo asteroide vada a scontrarsi con un altro di passaggio o si abbatta su un ammasso di detriti spaziali discretamente grande.

La vicinanza con la Terra, in tal senso, è tra i 7.5 milioni e i 4,2 milioni di chilometri: una possibile pioggia di meteoriti provocata dalla citata collisione sarebbe dunque molto probabile. Ma questa eventualità, almeno per stavolta, è da scongiurare. Ciò che invece si potrà ammirare sarà la straordinaria velocità di un asteroide che viaggia 34 chilometri al secondo, sfiorando così il pianeta Terra poco più di 4 milioni di chilometri. Un autentico spettacolo per ogni appassionato. #Astronomia #scienza