Ecco attivate ulteriori assunzioni [VIDEO]. La Gazzetta Ufficiale ha divulgato diversi #Concorsi Pubblici, per l'inserimento di Ingegneri, Geometri, Architetti, da assegnare presso varie regioni e province italiane. Ecco di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso a gennaio 2018

L'Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano in Trentino Alto Adige ha diffuso un bando di concorso pubblico [VIDEO], per titoli ed esami, per ricoprire 2 posti in qualità di Ingegnere LM-28: Ingegneria Elettrica o LM-29: Ingegneria Elettronica (9° qualifica funzionale). La scadenza di tale selezione è giovedì 3 gennaio 2018.

L'Istituto Ospedaliero Policlinico Consorziale di Bari in Puglia ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per l'arruolamento di 1 Dirigente Ingegnere Civile.

La domanda di ammissione deve giungere, entro venerdì 11 gennaio 2018.

Il Comune di Osimo in provincia di Ancona nelle Marche ha avviato una mobilità volontaria, per il conferimento di 1 Istruttore Direttivo Ingegnere-Architetto, da introdurre presso il Dipartimento del Territorio. Il suddetto bando scade giovedì 17 gennaio 2018.

Il Comune di Castel San Pietro Terme di Bologna in Emilia Romagna ha emanato un procedimento selettivo pubblico, per l'arruolamento a tempo indeterminato di 1 Istruttore Tecnico Geometra Cat. C. L'istanza deve pervenire, entro mercoledì 2 gennaio 2018.

Il Nuovo Circondario Imolese di Imola a Bologna ha proclamato un avviso pubblico, per l'immissione a tempo indeterminato di 2 Istruttori Tecnici Geometra Cat. C. La domanda di ammissione deve arrivare, entro venerdì 4 gennaio 2018.

Il Comune di Massa in provincia di Massa Carrara in Toscana ha decretato un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato full time di 1 Istruttore Tecnico Geometra Cat. C. Codesto bando termina venerdì 4 gennaio 2018.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in Calabria ha stabilito un concorso riservato, per titoli ed esami, per l'assunzione di 3 Assistenti Tecnici Geometra Cat. C. La sopracitata selezione, si conclude venerdì 11 gennaio 2018.

Il Comune di Orgosolo in provincia di Nuoro in Sardegna ha determinato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'introduzione a tempo indeterminato part time di 18 ore di 1 Geometra Cat. C. L'istanza deve essere presentata, entro venerdì 11 gennaio 2018.

Il Comune di Salorno in provincia di Bolzano ha dato il via ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per inserire full time 1 Assistente Tecnico Disegnatore in possesso del Diploma di Geometra VI qualifica funzionale. Il termine del succitato bando avviene mercoledì 16 gennaio 2018.

Il Comune di Casalserugo in provincia di Padova in Veneto ha aperto un avviso di mobilità volontaria tra istituzioni, per l'inclusione di 1 Istruttore Tecnico Geometra, da inquadrare con un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato Cat. C. La presentazione della domanda deve essere effettuata, entro martedì 22 gennaio 2018.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la collocazione di 1 Dirigente Architetto. La domanda di partecipazione deve essere esibita, entro venerdì 18 gennaio 2018.

Come ottenere maggiori indicazioni

Gli aspiranti possono conseguire più dettagli [VIDEO] connettendosi sul portale web della ''Gazzetta Ufficiale'' Si precisa che per rimanere meticolosamente informati e aggiornati sui futuri concorsi 2017/2018 è inevitabile cliccare il tasto ''Segui''. #Lavoro giovani #assunzioni