Il Consiglio Nazionale delle Ricerche annuncia che alcune Istituzioni hanno indetto vari Concorsi Pubblici, per l'inserimento con un rapporto lavorativo a tempo determinato di personale specializzato.

Bandi di Concorso a febbraio 2018

L'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Perugia in Umbria ha promulgato un concorso pubblico per immettere 1 ricercatore, con un'esperienza di almeno 3 anni nel medesimo settore e in possesso dei successivi titoli di istruzione:

Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche;

Laurea in Scienze Geofisiche, Scienze Geologiche.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro lunedì 12 febbraio 2018.

L'Ente per l'Endocrinologia e l'Oncologia ''Gaetano Salvatore'' situato a Napoli in Campania ha diffuso un concorso pubblico per il reclutamento di 1 ricercatore detentore della qualifica di Dottore di Ricerca. Diamo uno sguardo ai titoli universitari richiesti dalla struttura:

Laurea in Biologia;

Laurea in Scienze Biologiche;

Laurea in Biotecnologie Mediche, Farmaceutiche e Veterinarie.

I candidati possono far pervenire l'istanza di ammissione entro giovedì 15 febbraio 2018.

L'Organismo di Tecnologie Biomediche di Pisa in Toscana ha divulgato un concorso pubblico, per l'accoglimento di 1 Ricercatore possessore della qualifica di Dottore di Ricerca e con i seguenti titoli di studio:

Laurea in Ingegneria Biomedica;

Laurea in Ingegneria Informatica;

Laurea in Matematica;

Laurea in Fisica.

La domanda di assunzione deve essere presentata entro lunedì 19 febbraio 2018.

L'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia ''Nicola Giordano'' di Messina in Sicilia ha decretato un concorso pubblico per l'assegnazione di 1 posto con l'incarico di Ricercatore, con la qualifica di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche e con il consecutivo titolo d'istruzione:

Laurea in Chimica.

Gli aspiranti hanno la facoltà di inoltrare la propria candidatura entro lunedì 26 febbraio 2018.

L'Ente di Geologia Ambientale e Geoingegneria di Roma in Lazio ha istituito un concorso pubblico per il conferimento di 1 posto di lavoro con il ruolo di Tecnologo in possesso di una determinata esperienza di collaborazione nel ramo della ricerca da almeno 5 anni e con il corrispondente titolo universitario:

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

Anche in questo caso, gli eventuali concorrenti possono esibire la domanda di adesione entro lunedì 26 febbraio 2018.

Come fare application

Gli interessati ai summenzionati bandi di concorso possono prendere visione di ulteriori informazioni rivolgendosi direttamente sul sito web ''Consiglio Nazionale delle Ricerche > Concorsi e opportunità > Bandi pubblici-tempo determinato > in corso''.