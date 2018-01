Quando inizia #Carnevale? In molti se lo stanno domandando, specie gli studenti, per i quali sono previsti alcuni giorni di vacanza in alcune delle regioni d’Italia. Purtroppo, però, non tutti gli alunni avranno l’opportunità di restare a casa da #Scuola per qualche giorno. In realtà sono pochi i bambini e i ragazzi che non andranno a lezione. Gli uffici scolastici regionali hanno dato comunicazione al #Miur in merito alle date di chiusura degli istituti [VIDEO]. Prima di scoprire tutti i dettagli, però, andiamo prima a vedere quando sono Giovedì e Martedì Grasso sul calendario.

Quando inizia il Carnevale e giorni di chiusura delle scuole

Il Carnevale è già iniziato in alcune delle città italiane [VIDEO] con i festeggiamenti, ma teoricamente prenderà ufficialmente il via Giovedì Grasso.

La data da cerchiare in rosso sarà quella dell’8 febbraio. La tradizione cattolica prevedeva di mangiare cibi grassi nei giorni precedenti all’inizio della Quaresima, proprio perché poi era prevista l’astinenza da prodotti come la carne. I titoli di coda del Carnevale saranno con il Martedì Grasso, atteso quest’anno per il 13 febbraio. In questo giorno saranno attesi i festeggiamenti maggiori in Italia, perché poi con il Mercoledì delle Ceneri inizierà il periodo che porterà a Pasqua. L’unica eccezione sarà a Milano, dove non avremo il rito romano, bensì il rito ambrosiano, che prolungherà il Carnevale fino a sabato 18 febbraio. Detto questo, andiamo a scoprire dove e quando chiuderanno le scuole.

Partiamo proprio dalla Lombardia, dove a Milano, così come negli altri paesi dove si farà riferimento al rito ambrosiano, non ci saranno lezioni nei giorni del 16/02 e 17/02.

Al contrario, per tutti gli altri studenti della regione si rimarrà a casa nei giorni del 12/02 e 13/02. Accadrà altrettanto in Campania e nella provincia di Trento. Spostandoci in Liguria, al pari del Friuli, le date saranno quelle dal 12/02 al 14/02, dunque, vacanze un po’ più lunghe. Andrà decisamente meglio a coloro che vivono in Piemonte, visto che si farà festa dal 10/02 al 17/02. Una grande occasione per concedersi un po’ di relax e, magari, riuscire a godersi il divertimento in qualche città come Ivrea, dove il Carnevale è uno degli eventi più attesi dell’anno, con la sua tradizionale battaglia delle arance, che attira gente da tutto il mondo. Infine, nella provincia di Bolzano rimarranno chiuse le scuole dall’11/02 al 18/02, già dal 10/02 per quei bambini e ragazzi che hanno 5 giorni di lezione a settimana. Vi lasciamo invitandovi a seguirci per ricevere altre notizie sul Carnevale, che presto vedrà andare in scena il Volo dell’Angelo a Venezia [VIDEO].