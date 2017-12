Pubblicità

Un #Natale solidale che comincia con non sprecare il #Cibo. Con l’iniziativa #iononspreco, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha lanciato un programma con il quale spera di ridurre la quantità di alimenti che finiscono nella spazzatura durante queste feste natalizie. L’iniziativa è stata presentata sul sito ufficiale del ministero. “Io non spreco” propone un elenco di suggerimenti pratici per fare la battaglia allo spreco [VIDEO]. Prima di tutto, bisogna capire come fare la spesa, facendo attenzione alle date di scadenza. È utile anche prepararsi su come conservare gli alimenti e sfruttare al meglio gli avanzi nella preparazione di nuove ricette.

In cucina è tutto questione di creatività e impegno. Per avere un atteggiamento consapevole e responsabile basta fare uso del buon senso e la sensibilità civica [VIDEO].

Il programma #iononspreco cerca di ridurre il numero di alimenti che finiscono nella spazzatura. Secondo il ministero, il 50% degli sprechi alimentari proviene dalle case di famiglia. Il totale del cibo che si butta è di circa 12 miliardi di alimenti; un vero crimine se si pensa a chi non può proprio mangiare.

Per il ministro Maurizio Martina, “la legge contro lo spreco alimentare aiuta a recuperare il cibo avanzato, che è donato ai più bisognosi […] Stiamo arrivando sempre di più all’obiettivo di un milione di tonnellate”.