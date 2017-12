Pubblicità

Pubblicità

I militari italiani, anche a #Natale, sono impegnati nel servizio del Paese. Nemmeno durante i giorni di festa cessano negli operativi di sicurezza nazionale [VIDEO]. In molti casi lontano dalle famiglia, i membri dell’#esercito italiano operano sia nel territorio nazionale che internazionale (sono presenti in circa 21 Paesi). Secondo i dati ufficiali, circa 7mila militari saranno presenti nei confini nazionali per eseguire operazioni di controllo. Inoltre, le forze dell’ordine saranno impegnati nelle città con l’Operazione "Strade Sicure”. Altri 4mila militari resteranno all’estero per continuare con le missioni di sicurezza internazionali guidate dall’Unione europea, Nato e Onu.

Pubblicità

L’esercito italiano è impegnato in Libano, Afghanistan e Iraq, specialmente nella guerra contro i jihadisti dello Stato Islamico. Dogli gli americani, sono gli italiani a dedicarsi all’addestramento delle forze di sicurezza locali in Somalia e Mali.

Danilo Errico, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e Generale di Corpo d’Armata, ha augurato buone feste ai militari [VIDEO] in servizio e non attraverso un messaggio diffuso sui social network. “Sono orgoglioso di quello che avete fatto – ha detto – e in particolare al modo in cui avete eseguito i compiti che vi sono stati assegnati. Tutto in grande silenzio e con l’impegno e il senso del dovere di sempre. Senza risparmiare energie al giuramento che avete fatto”.