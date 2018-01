Pubblicità

Non ci sta Giorgia Meloni a fungere da terza gamba nel Centrodestra [VIDEO]. La fondatrice e leader di Fratelli d’Italia ha avvertito i suoi alleati senza troppi giri di parole. Pur non mettendo in discussione l’intesa siglata all’indomani della vittoria nelle regionali siciliane, Meloni ha chiesto a gran voce un incontro che comprende tutte le componenti. C’è da siglare un patto, un programma che possa trainare il carrozzone davanti a tutti il prossimo 4 marzo. #Silvio Berlusconi e #Matteo Salvini, da par loro, sembrano però temporeggiare dinanzi al suo pressing. L’ex Cavaliere è impelagato notte e giorno nella composizione delle liste; il segretario della Lega, invece, non ha fatto alcun passo indietro rispetto ai propositi bellicosi da candidato premier.

Insomma, il #centrodestra c’è ma le strette di mano tardano ad arrivare. Sullo sfondo vi sono inoltre le regionali nel Lazio, che già hanno causato una mini frattura: Berlusconi è a caccia di un personaggio popolare da pescare nella società civile, Meloni punta sul capogruppo FdI Fabio Rampelli, Salvini ha già incoronato pubblicamente Sergio Pirozzi. A rallentare ulteriormente l’accordo tra le parti è la nuova legge elettorale che Meloni ha definito “ridicola” perché spinge gli alleati “ad esasperare le proprie differenze nella speranza di raggranellare punti”. Contro le larghe intese (Berlusconi-Renzi, Salvini-Di Maio ndr), invece, l’ex ministro della Gioventù ha raccontato a Libero Quotidiano la sua ricetta: “Una clausola anti-inciucio”.