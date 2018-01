Pubblicità

Quando mancano ormai poco più di 60 giorni alle #Elezioni politiche, nonostante i giorni di festa, continuano a nascere quasi quotidianamente nuove liste elettorali che proveranno a correre al voto del 4 marzo. E proprio la data di Capodanno è stata scelta da parte di due storiche formazioni della destra radicale per presentare pubblicamente il proprio nuovo simbolo comune: si tratta della lista "Italia agli italiani", formata da parte di Forza Nuova di Roberto Fiore e dal Movimento Sociale-Fiamma Tricolore di Attilio Carelli.

Storica alleanza fra Forza Nuova e Fiamma Tricolore: nasce 'Italia agli Italiani'

L'alleanza fra Forza Nuova e Movimento Sociale-Fiamma Tricolore è un fatto a suo modo "storico".

I due partiti avevano infatti sempre corso divisi alle elezioni politiche del passato. Nelle contese elettorali per l'elezione del Parlamento Forza Nuova si è infatti sempre presentata autonomamente con il proprio simbolo, ad eccezione dell'esperienza di "Alternativa Sociale" nel 2006 a cui però non aderì la Fiamma Tricolore che corse con il proprio simbolo, per quanto entrambe fossero apparentate con la coalizione di centrodestra [VIDEO]: le due liste raccolsero rispettivamente, alla Camera, lo 0,67% e lo 0,60%. Alle seguenti elezioni politiche del 2008 invece, fu la Fiamma Tricolore a partecipare a una lista "unitaria" assieme a La Destra di Storace, con Daniela Santanché candidata premier, ottenendo alla Camera il 2,4%, mentre Forza Nuova partecipò in solitaria ottenendo lo 0,30%. Infine alle scorse elezioni politiche del 2013 Forza Nuova e la Fiamma Tricolore si presentarono ciascuna autonomamente col proprio simbolo, ottenendo rispettivamente lo 0,26% e lo 0,13%.

Sarà quindi la prima volta che le due formazioni correranno insieme con simbolo unitario e candidati comuni alle elezioni politiche, il tutto dopo che negli ultimi mesi i due partiti avevano aumentato molto gli incontri e le iniziative comuni.

Il simbolo unitario scelto da FN e FT vede nella parte alta del cerchio i due simboli dei partiti fondatori su sfondo bianco, mentre nella parte bassa su sfondo nero compare la scritta "Italia agli Italiani". Nei prossimi giorni i militanti della nuova lista si metteranno all'opera per raccogliere le firme fra i cittadini, con l'obiettivo di cercare di essere presenti nel maggior numero di collegi possibili alle elezioni del 4 marzo.

Cresce la concorrenza a destra verso le elezioni politiche

Va precisato che la lista "Italia agli italiani" non sarà l'unica a correre "a destra" rispetto al #centrodestra tradizionale, parteciperà infatti alle elezioni politiche del 4 marzo anche CasaPound Italia, peraltro reduce da risultati crescenti alle ultime elezioni amministrative (Ostia su tutte).

Insomma, non solo nella sinistra radicale [VIDEO] ma anche nell'estrema destra, non mancherà certo la concorrenza fra le varie liste della stessa area politica, situazione che probabilmente renderà assai difficile il raggiungimento dello sbarramento del 3% per i vari contendenti.