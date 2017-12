Pubblicità

Tra meno di 5 giorni il 2017 andrà in archivio e tanti sono stati gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato dal punto di vista dello sport, in particolare nel mondo del calcio e dei motori. E' stato un anno in cui si sono susseguiti eventi imprevedibili, che hanno scaldato il cuore di milioni di sportivi, come ad esempio il sogno della Juventus di vincere la Champions League, oppure i tifosi della Ferrari che si sono illusi di vincere il mondiale dopo un inizio scoppiettante. O ancora i tifosi di Valentino Rossi delusi dal risultato finale del Dottore, che avrebbero potuto essere consolati dal possibile trionfo di Andrea Dovizioso sulla sua Ducati, tornata competitiva, ma alla fine a trionfare è stato di nuovo Marc Marquez che con la sua Honda è tornato ad osservare tutti dall'alto.

Ma anche il flop dell'Italia è da ricordare, dato che nel prossimo anno ci saranno i mondiali per la prima volta da 60 anni senza gli azzurri, sconfitti dalla Svezia. Questi in sintesi gli avvenimenti più importanti ma andiamo a riviverli nel dettaglio. #serieA #Moto GP

I 10 avvenimenti più importanti del 2017