Manca meno di un mese all'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che andrà in onda a partire da lunedì 22 gennaio, condotto dalla conduttrice romana Alessia Marcuzzi e già si conoscono i primi nomi ufficiali dei naufraghi che prenderanno parte a questa edizione del reality. È ormai ufficiale la presenza dell'ex boyfriend di Cecilia Rodriguez, l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte che è stato lasciato in diretta televisiva dalla sorella di Belen Rodriguez [VIDEO], durante una diretta della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre, sono state rese ufficiali anche le presenze della showgirl di Ascoli Piceno Cecilia Capriotti, del conduttore e attore Corrado Tedeschi, della cantante sarda ed ex compagna di Max Biaggi, Bianca Atzei, dell'ex moglie di Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen e l'ex letterina Alessia Mancini.

Inoltre, a questi naufraghi se ne aggiungeranno altri i cui nomi sono ancora top secret e in più si aggiungerà un vip che verrà scelta mediante il televoto del pubblico che sarà attivo a partire da lunedì 8 gennaio su tutte le piattaforme Mediaset.

Andrea Damante e Marco Pedrolin parteciperanno all'edizione 2018 dell'Isola dei famosi?

Nelle ultime ore, si intensificano sempre più le voci che vorrebbero il fidanzato di Giulia De Lellis ed ex tronista di Uomini e Donne, come naufrago del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Ovviamente, per il momento si tratta solo di rumors, infatti, a frenare questa idea potrebbe essere il forte attaccamento dell'ex tronista nei confronti della sua fidanzata, dalla quale è già dovuto stare lontano per tre mesi, cioè il tempo in cui la De Lellis ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Nonostante ciò, secondo alcune indiscrezioni ci potrebbero essere ottime possibilità che Damante entri a far parte del cast dei naufraghi.

Altri rumors,riguardano il conduttore veneto Marco Pedrolin, che ha già preso parte all'ultima edizione del GF Vip ed è stato espulso per una bestemmia in diretta. Il conduttore veneto ha affermato in una recente intervista che andrebbe all'Isola dei Famosi, soltanto se potesse portare con se la sua fidanzata Laura, in quanto non vuole più lasciarla sola.

Ecco tutti gli altri papabili concorrenti

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, tra i papabili al ruolo di naufraghi in questa edizione 2018 del reality ci sono: l'ereditiera Elettra Lamborghini, l'ex tronista di Uomini e Donne e finalista della seconda edizione del Gf Vip Luca Onestini e il milanese Raffaello Tonon [VIDEO]. [VIDEO] Questi ultimi due, potrebbero essere scelti soltanto insieme, in quanto nella casa più spiata d'Italia hanno stretto un grande rapporto di amicizie, motivo per cui la conduzione del reality li vorrebbe entrambi per far alzare l'audience.

Chi sono gli opinionisti che affiancheranno la Marcuzzi?

Per quanto riguarda gli opinionisti che affiancheranno la conduttrice in questa avventura, è certa la presenza della veneziana Mara Venier, anche se alcuni rumors parlando della possibile presenza della showgirl argentina Belen Rodriguez, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo che potrebbero di volta in volta alternarsi nel salotto tv della Marcuzzi.

Inoltre, è ufficiale che l'inviato in Honduras sarà l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino che ha vinto il ballottaggio con il conduttore milanese Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip. #L'isola dei famosi 2018 #L'isola dei famosi 2018 concorrenti #Andrea Damante