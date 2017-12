Pubblicità

Nelle ultime ore, il gossip che vede la lunga love-story di #elisabetta gregoraci e #Flavio Briatore giungere al capolinea ha letteralmente lasciato di sasso il popolo degli internauti: la fascinosa Elisabetta, per il bene di suo figlio Nathan Falco, ha deciso di restare a vivere nel Principato di Monaco. Ecco i dettagli circa #Il Segreto più chiacchierato del momento, rivelato da 'Chi' magazine.

La love-story di Elisabetta e Flavio giunge al termine: la separazione consensuale

Può dirsi ufficialmente finita la lunga ed intensa love-story di una delle celebri coppie più paparazzate al mondo negli ultimi anni: dopo aver trascorso ben 11 anni di vita insieme, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è definitivamente scoppiata, stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni trapelate online.

A rivelarlo è stato primo tra tutti il settimanale 'Oggi', ma il noto magazine 'Chi' (diretto da Alfonso Signorini) ha fornito ulteriori dettagli circa la separazione più chiacchierata del momento. Secondo quanto riportato dal magazine diretto dall'opinionista televisivo del 'Grande Fratello VIP', la fascinosa showgirl calabrese e l'abile imprenditore sono giunti alla decisione [VIDEO]di dirsi addio, convenendo di optare per la separazione consensuale.

Nel nuovo numero di 'Chi', il giornale edito da Mondadori e in uscita il prossimo 3 gennaio 2018, figurano le esclusive foto che immortalano Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore durante il loro ultimo incontro, avvenuto qualche giorno fa a Milano, in compagnia dei loro rispettivi legali.

Primo Capodanno da separati: la coppia che scoppia

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, per il bene di suo figlio, Nathan Falco, la bella Elisabetta Gregoraci avrebbe deciso di continuare a vivere nel Principato di Monaco, nonostante sia giunta insieme a Flavio Briatore alla decisione finale di separarsi consensualmente.

L'avvenente presentatrice di 'Made in Sud' soggiornerà in una casa poco distante da quella abitata con Flavio fino al giorno della separazione con quest'ultimo, il quale provvederà a pagare alla showgirl l'affitto della nuova casa, queste ultime sono solo alcune delle scottanti indiscrezioni riportate dal nuovo numero della succitata testata giornalistica, diretta da Alfonso Signorini. Dopo essere giunti all'accordo di separazione consensuale, Flavio ed Elisabetta sono volati all'estero in vista dell'imminente Capodanno [VIDEO]; la Gregoraci è sbarcata a Miami con alcuni amici, mentre l'imprenditore è volato in Kenya, dove possiede un resort di lusso.

