Albano Carrisi, ospite all'Intervista di Maurizio Costanzo, parla di sé, della sua vita e dei suoi figli. Ammette che il dolore per la scomparsa della figlia Ilenia non potrà mai trovare consolazione. Ricorda la bellissima ragazza scomparsa nel 1994 con commozione, rammentando l'intelligenza della primogenita che parlava quattro lingue a soli vent'anni. Il cantante rievoca con sofferenza che in quel periodo terribile il TG1 aveva espresso la convinzione che Albano tenesse la ragazza nascosta in casa per farsi pubblicità, provocandogli uno strazio allucinante. Con tenerezza, alla domanda di Costanzo su cosa avesse di speciale la bellissima ragazza americana [VIDEO], così lontana dal suo mondo di allora, il cantante risponde che durante le pause del film lui amava passeggiare in un parco dove incontrava spesso la bellissima Romina che all'epoca aveva sedici anni e faceva la maglia, scriveva o leggeva.

La giovane attrice lo aveva colpito in quanto estremamente diversa dal mondo Hollywoodiano a cui apparteneva, fino a quando è nato il grande amore che li ha tenuti uniti per anni e che forse non è mai terminato. Costanzo domanda ad Albano perché non sposa Loredana Lecciso. Il cantante tergiversa dicendo che non occorrono firme quando si è sposati nel cuore. Però chi ha veramente nel cuore Albano? Non è difficile comprendere chi sia la donna che da sempre vive nel suo cuore e, quando Costanzo insiste chiedendo con chi si sente sposato mentalmente, Albano risponde: "Con chi sono sposato?...immaginalo!" e Maurizio Costanzo dice di avere capito. Tutti noi abbiamo compreso che l'amore tra Albano e Romina è forte oggi come allora.

Barbara D'Urso dichiara che la Lecciso e Albano hanno passato il Natale separati

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D'Urso ha parlato del caso che nelle ultime ore ha interessato la coppia più famosa della musica italiana: Albano e Romina Power.

La signora D'Urso ha dichiarato d'avere telefonato personalmente a Loredana Lecciso che non ha voluto lasciare dichiarazioni in merito alla sua separazione da Albano. Aggiunge di essere molto irritata con alcune trasmissioni televisive e testate giornalistiche che, evidenziando la complicità ritrovata tra Albano e Romina, non hanno considerato l'impatto che queste notizie avrebbero potuto avere sui suoi due figli di quattrodici e quindici anni. La presentatrice di Pomeriggio Cinque manda in onda una fotografia scattata a Pavia giorno di Natale che ritrae Loredana Lecciso in compagnia della cognata senza Albano. E' evidente come afferma la bella conduttrice che la crisi avesse già raggiunto il culmine nel periodo natalizio.

