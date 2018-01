Pubblicità

Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo occupandoci di due degli ex concorrenti più seguiti dell'ultima edizione del Grande Fratello vip [VIDEO]. Stiamo parlando degli #Oneston, ovvero Luca Onestini e Raffaello Tonon che ieri sera hanno pensato bene di allietare tutti i loro fans con alcuni video postati sui social in onore del compleanno di uno dei due. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Un compleanno da ricordare

Sono trascorse diverse settimane dalla fine del Grande Fratello vip, e fra tutti i suoi ex concorrenti quelli che continuano ad attirare ancora l'attenzione sono gli Oneston. Luca e Raffaello infatti in queste ore hanno monopolizzato l'interesse dei loro fans sui social, grazie ad una serie di video postati dai due in occasione del compleanno dell'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO].

Ieri infatti i due amici si sono ritrovati a Milano Marittima dopo 10 giorni di separazione per cenare insieme e poter così festeggiare il venticinquesimo anno di età dell'Onestini.

Risate e divertimento con Raffaello e Luca

Nella serata di ieri molti fans di Luca e Raffaello hanno potuto seguire passo dopo passo tutta la serata che i due amici hanno trascorso insieme a Milano Marittina. Infatti Luca, dopo aver fatto alcune serate in Sicilia, ha pensato bene di raggiungere in aereo il suo amico Tonon e trascorrere insieme a lui una piacevolissima serata. C'è da dire inoltre che i video postati dalla coppia hanno in più di un'occasione fatto sorridere molti dei loro spettatori a causa di alcune battute e di alcuni comportamenti di cui gli Oneston si sono resi protagonisti. In particolar modo la clip che più di tutte ha strappato un sorriso ai migliaia di follower che hanno avuto il piacere di vederla in diretta, è stata quella dove Luca e Raffaello dopo aver cenato, escono dal ristorante non ricordandosi più dove avevano lasciato la loro auto.

C'è da aggiungere comunque che molti fans di Luca si aspettavano che l'ex tronista trascorresse il suo compleanno con la famiglia o con Ivanka Mrazova. Quest'ultima comunque pur non essendo fisicamente vicina all'Onestini ha pensato bene di mandargli gli auguri di compleanno dalla Repubblica ceca tramite i social. Per il momento è tutto con le nuove news provenienti dal mondo del gossip, della televisione e degli ex concorrenti del Grande Fratello vip, per ulteriori aggiornamenti vi diamo appuntamento a più tardi sempre qui su Blastingnews. #Grande Fratello Vip 2