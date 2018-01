Pubblicità

Sono ancora una volta i protagonisti di #Uomini e donne ad accendere l'attenzione del #Gossip; #Tina Cipollari, in particolare, in questi giorni ha gli occhi puntati addosso per aver svelato di essersi lasciata con il marito Kikò. Una coppia nata alcuni anni fa nel people show di Maria De Filippi, invece, potrebbe ''regalarsi'' un altro bebè; dopo Brando, infatti, si dice che Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo aspettino il loro secondo erede. Sarà vero?

Tina Cipollari spiazza: ''Con Chicco Nalli è finita''

Per mesi i giornali di gossip hanno raccontato della presunta crisi che sembrava aver colpito una ''star'' di Uomini e donne, Tina Cipollari; l'amata opinionista, infatti, si è trovata spesso costretta a smentire la rottura con il marito Chicco Nalli o sulle pagine dei settimanali oppure sui social network.

Qualche giorno fa, sul nuovo numero di ''Di Più'', è arrivata la conferma definitiva ad una voce che serpeggiava da tempo: la ''vamp'' di Canale 5 e il parrucchiere si sono ufficialmente detti addio. A confermare la fine del matrimonio con il padre dei suoi tre figli è stata la stessa romana in un'intervista esclusiva rilasciata alla rivista scandalistica; ''Dopo tanti tira e molla, periodi di alti e bassi, momenti di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito'', queste le parole con cui la commentatrice del Trono Classico e del Trono Over [VIDEO]ha annunciato la separazione da Kikò.

''È stata una decisione sofferta e abbiamo lottato fino all'ultimo, ma non si poteva più andare avanti perchè il nostro rapporto non era più come quello di due coniugi'', ha aggiunto Tina nel suo toccante racconto.

Stando a quello che si legge sull'ultimo numero di ''Di Più'', però, la Cipollari e Nalli vivono ancora sotto lo stesso tetto; ''Viviamo da separati in casa, anche per il bene dei nostri figli. Presto ci saranno degli spostamenti'', ha concluso la pungente opinionista di U&D.

U&D: Francesca è in dolce attesa? Il gossip arriva dai social

Per una coppia nata a Uomini e donne che scoppia, come quella di Tina Cipollari e Chicco Nalli, ce n’è un'altra che sembra fare nuovi progetti per il futuro: stiamo parlando di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, innamoratisi nel corso di una passata edizione del people show di Canale 5. [VIDEO]

A far accendere il riflettori del gossip su questo consolidato amore, ci ha pensato l'ex corteggiatrice con alcune ''strane'' dichiarazioni; durante una replica su Instagram a chi la offende per i suoi presunti chili di troppo, infatti, la toscana ha fatto sapere di essere in preda agli ormoni.

Questa esternazione di Francesca, però, va associata ad una recente battuta che Nicole Mazzocato (altro volto di U&D) ha fatto alla coppia sui social; ''Auguri a voi e al piccolo, in attesa del secondo'', ha digitato la fidanzata di Fabio Colloricchio sul profilo di Eugenio.

Secondo il blog ''Vicolo delle News'' questi due indizi basterebbero ad ipotizzare una seconda gravidanza per la Del Taglia; sarà vero? Ricordiamo che la bella coppia ha già un figlio, Brando, nato a circa un anno dallo sbocciare del loro amore negli studi di Cinecittà.