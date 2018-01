La 13^ edizione de L'#Isola dei Famosi partirà tra poche ore e intanto sono stati rilasciati i pronostici su chi vincerà ‘Saranno isolani’. Ricordiamo che gli spettatori dovranno decidere chi far entrare nel cast scegliendo tra Deianira, Franco e Valerio [VIDEO]. Una scelta non facile visto che tutti loro hanno conquistato le simpatie del pubblico. Inoltre, vi riveliamo che questa nuova avventura si preannuncia ricca di colpi di scena sotto la guida di Alessia Marcuzzi.

Saranno Isolani: ecco come votare

Alessia Marcuzzi presenterà i tre membri di 'Saranno Isolani' ma solo uno di loro resterà in Honduras accanto alle celebrità.

Deianira, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone sono i tre finalisti che hanno lottato fino alla fine nella Maremma Toscana. Per votare bisogna dapprima attendere l'apertura ufficiale del televoto e poi recarsi sul sito isola.mediaset.it. Dopodiché occorrerà registrarsi alla piattaforma e scegliere il naufrago preferito. Durante la serata, la Marcuzzi rivelerà anche le altre modalità per votare come quella tramite messaggio telefonico e l'App di Mediaset Fan. Sarà un'avventura strepitosa, sono tante le aspettative dei fan che sperano di ripercorrere e rivivere le stesse emozioni della scorsa edizione quando Raz Degan trionfò.

Isola dei famosi: per i bookmakers Monte vincerà

Per quanto riguardano i favoriti alla vittoria finale, diversi siti di scommesse hanno già rilasciato le quote sui vari naufraghi.

Vi diciamo subito che il favorito è #Francesco Monte! L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è quotato a 3.75. Al secondo posto troviamo il noto illusionista Giucas Casella (6.50) mentre al terzo posto vi è il pallanuotista Amaurys Perez (8.00). Bianca Atzei, Alessia Mancini e Eva Henger si trovano a quota 11.00 mentre all'ultimo posto ci sono Francesca Cipriani e Nino Formicola a 41.00. La vittoria della bella tronista salernitana Rosa Perrotta viene offerta a quota 21.00 mentre la fashion blogger Chiara Nasti si trova a 17.00! Chi di loro avrà la fortuna di tornare in Italia da vincitore?

Ricordiamo che ogni giorno sarà possibile seguire i naufraghi in tv sui vari canali [VIDEO]. Su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05, su Italia 1 doppio appuntamento dal lunedì al venerdì alle 13.00 e alle 19.20 mentre il sabato alle ore 19.00 e la domenica sia alle 13.00 che alle 19.00. Su MediasetExtra l'Isola sarà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 8.00 e alle 16.00 infine, su La5 dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. #isola dei famosi 2018