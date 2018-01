Nella casa del #Grande Fratello VIP sono sbocciate diverse amicizie e una splendida storia d'amore, quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I tanti telespettatori che hanno seguito il reality show però avranno sicuramente notato la complicità che si era creata tra #luca onestini e Ivana Mrazova. Una volta usciti dalla casa, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne hanno continuato a frequentarsi anche nella vita di tutti i giorni. Andiamo a scoprire le ultimissime indiscrezioni a riguardo [VIDEO].

Luca e Ivana ospiti a 'Verissimo'

Luca Onestini e Ivana Mrazova come vi abbiamo riportato poc'anzi hanno continuato a frequentasi anche nel mondo esterno catturando l'attenzione del gossip.

Nonostante l'attrazione tra i due ex gieffini fosse palese agli occhi di tutti, Luca e Ivana, hanno preferito tenere la bocca cucita per un po' di settimane. Sabato scorso però l'ex tronista di Uomini e Donne nato ad Imola e la giovane modella hanno deciso di ufficializzare la loro storia d'amore al programma condotto da Silvia Toffanin 'Verissimo'. Durante l'intervista la Toffanin ha rivolto diverse domande ai due ex gieffini, Luca al termine dell'intervista ha espresso tutto il suo entusiasmo per essere riuscito a conquistare Ivana e con gli occhi pieni di gioia ha detto: "Quando la vedo sono felicissimo, trovare una ragazza così bella che ti faccia ridere, è difficile, ma io, ragazzi, l'ho trovata". Sono tanti i supporter dei due finalisti del Grande Fratello Vip ad aver gioito per la bella notizia che è arrivata sabato pomeriggio.

Onestini ospite al programma sportivo 'Tiki Taka'

Lunedì 22 gennaio, Luca Onestini, è stato ospitato in un'altro programma tv, ovvero, 'Tiki Taka' condotto dal conduttore sportivo Pierluigi Pardo. Luca alla trasmissione sportiva ha speso qualche parola di elogio per la sua squadra del cuore, il Bologna, e sul finire della puntata ha espresso anche qualche bella parola sulla sua nuova fidanzata Ivana, affermando di essere molto felice con lei. Un bel momento quello che sta attraversando l'ex tronista, che nell'ultimo periodo ha trovato una bellissima fidanzata e un amico speciale come Raffaello Tonon, che con lui ha condiviso l'esperienza al Grande Fratello Vip. Cosa ne pensate della storia d'amore di Luca e Ivana [VIDEO]? Siete contenti che si siano fidanzati? Siete liberi di esprimere la vostra opinione lasciando un commento nell'apposito spazio sottostante.