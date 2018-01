Pubblicità

Lunedì 8 gennaio 2018 partirà #Saranno Isolani, un esperimento inedito dove dieci concorerenti lotteranno per un posto nella nuova edizione de L'isola dei famosi [VIDEO]. Gli aspiranti naufraghi dovranno sfidare le leggi della natura e sopravvivere ad alcune ardue prove, come il gelo del nostro Paese. La sfida pre-isola si terrà in una sconosciuta località italiana della Maremma toscana e il tutto sarà trasmesso via web sul sito ufficiale del reality show.

Dove vedere Saranno Isolani?

In attesa di approdare sulle cristalline spiagge di Cayo Cochinos, i dieci aspiranti naufraghi di Saranno Isolani saranno messi alla prova in queste settimane.

Si tratta di una vera novità e di un esperimento che sarà trasmesso sul sito isola.mediaset.it. Spetterà al pubblico decidere chi di loro potrà ottenere il pass per l'isola honduregna. Si tratta di una specie di spin-off e il 22 gennaio, ovvero giorno d'inizio dell'#Isola dei Famosi 2018, tre di loro (i più votati) si uniranno agli altri Vip ma, in occasione della prima puntata, Alessia Marcuzzi aprirà il televoto e uno solo diventerà il naufrago ufficiale. Un'avventura che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Riuscirà questo esperimento?

Aspettando L'Isola dei famosi 2018: I naufraghi NIP

Intanto scopriamo chi sono questi 10 naufraghi non famosi [VIDEO](NIP). A sfidarsi saranno 5 uomini e 5 donne, ecco chi:

Anna Adornato: 31enne della Calabria, vive a Rizziconi ed ha una personalità variegata.

Nel suo video di presentazione si è definita una 'scrittrice dadaista'. Ha scritto un libro 'E tu che mangi il gelato' contenente aneddoti e consigli per superare i problemi femminili;

Asia Valente: giovane influencer milanese di soli 21 anni. Il suo profilo Instagram conta circa 203 mila followers ed ama frequentare i locali più esclusivi di Milano. Nel suo video di presentazione si definisce 'clubber esperta' ed anche 'esteta della vita' inoltre sostiene di frequentare solo gente 'di un certo livello';

Barbara Bertanza: veronese di 40 anni, di mestiere fa la naturopata e l'erborista. Conosce molto bene le piante e si definisce 'una sciamana'. Anche lei ama molto la movida della riviera del Garda e la notte frequenta parecchi locali;

Deianira Marzano: social influencer di 40 anni, è originaria di Napoli ma vive a Caserta. Nei suoi video attacca i Vip criticandoli per il loro fare maschilista da 'automobilista'. Un modo di fare che diverte i suoi molteplici fan;

Miriam Adinolfi: 23enne di Milano, la ragazza fa la fotomodella e studia.

Ha un profilo Instagram di 23 mila followers ed anche lei è un'amante della movida serale;

Federico Dolce: italo-svedese, il ragazzo ha 32 anni e sfila per alcuni marchi italiani e internazionali. Ha un passato difficile alle spalle ed è un tipo duro e sicuro di sé;

Francesco Balacco: 20 anni, originario di Molfetta ma vive a Roma. Fa il blogger ed è un vero appassionato di tecnologia. Tifa Juventus, parla più lingue, guarda molta tv e si definisce 'un nerd';

Franco Terlizzi: di origini baresi di Bitonto, ha 55 anni e vive da sempre a Milano. Ha un passato da pugile professionista ed ora è un personal trainer dei vip;

Roberto Caldara: romano di 39 anni, fa l'avvocato ma è una persona molto eccentrica. Sogna di far carriera nel mondo dello spettacolo perché ama essere al centro dell'attenzione;

Valerio Schiavone: 40enne di Taranto, vanta due lauree e sa ballare, cantare e recitare. E' una persona molto spirituale e sostiene di aver dato voce all'intelligenza del suo cuore.

Chi di loro riuscirà a coronare il loro sogno e incontrare i VIP? Per ricevere altre news e anticipazioni su Saranno Isolani 2018, cliccate sul tasto SEGUI. #saranno isolani concorrenti