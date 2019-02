Annuncio

Un'incredibile scoperta è stata fatta da un team di paleontologi in Corea del Sud. I ricercatori hanno riportato alla luce alcuni ragni risalenti al periodo Cretaceo (contemporanei dunque dei dinosauri). Gli studiosi sono rimasti però del tutto sgomenti quando si sono accorti che gli aracnidi fossilizzati (e dunque completamente pietrificati) avevano ancora gli occhi luminosi nell'oscurità.

Il ritrovamento dei ragni dagli occhi luminescenti

Il ritrovamento è avvenuto nella Corea del Sud. La rivista Live Science racconta dell'incredibile ritrovamento di ben 11 ragni nello scisto della Formazione di Jinju . Ciò che però ha lasciato molto sorpresi i paleontologi è stata la scoperta che gli occhi di due di questi animali pietrificati emanavano ancora luminosità al buio, nello stesso modo in cui facevano quando dovevano essere vivi.

Questi ragni vissero tra 110 e 113 milioni di anni fa, nel periodo Cretaceo, e furono "coinquilini" dei dinosauri. Secondo i ricercatori, sono stati protetti dalla decomposizione in qualche modo non ancora chiaro, il che spiegherebbe una conservazione così buona. I risultati dettagliati della ricerca sono stati pubblicati sul Journal of Systematic Paleontology.

Il segreto degli occhi luminosi

Gli occhi di due di questi ragni contengono ancora le tracce del "tapetum", il che spiega perché riflettono la luce nell'oscurità. Il tapetum è uno strato posto all'interno dell'occhio rintracciabile in alcuni animali, come ad esempio i gatti, che permette appunto un'ottima visione notturna. Proprio a causa del tapetum gli occhi dei felini, durante la notte, brillano.

Il coautore della ricerca Paul Selden, direttore dell'Istituto Paleontologico presso l'Università del Kansas, ha dichiarato: "Molti predatori notturni possiedono questo tipo di occhio, ma questa è la prima volta che un tapetum viene ritrovato conservato in un fossile." Ha quindi aggiunto: "Questi ragni sono unici nel loro genere. È un evento fantastico poter studiare caratteristiche eccezionalmente ben conservate di anatomia interna in un animale vecchio di 100 milioni di anni. Non era mai avvenuto prima il ritrovamento di un fossile con simili caratteristiche".

Questi ragni sono infatti i primi Lagonomegopidi ad essere scoperti in forma fossile, e non all'interno dell'ambra. I ragni, infatti, al contrario di quel che si crede, hanno un corpo molle che difficilmente riesce a fossilizzarsi.

Ciò rende la scoperta ancor più unica.