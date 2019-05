Per i due vulcani dell'area di Napoli, dei Campi Flegrei e del Vesuvio, marzo è stato un mese particolarmente "movimentato", caratterizzato da un numero di terremoti che può essere definito da record. Per fornire a tutti quanti una comunicazione semplice sullo stato di attività dei singoli vulcani, infatti, da parte dell'Osservatorio Vesuviano vengono pubblicate delle sintesi sugli sciami sismici che si verificano mensilmente. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, proprio grazie a questo rapporto che viene stilato dagli esperti del settore, sono evidenti alcune particolarità.

Innanzitutto l'attività vulcanica del Vesuvio che durante il mese di marzo ha registrato ben 247 terremoti. Un vero e proprio record, anche se di irrilevante intensità, perché in passato non si era mai verificato un numero di movimenti simile.

È record di terremoti nel mese di marzo tra Vesuvio e Campi Flegrei: per gli esperti la situazione non è preoccupante

Il numero di terremoti che era stato registrato nel mese di dicembre 2018 era di "appena" 199 sismi. Anche per quanto concerne i Campi Flegrei, nel mese di marzo sono ben 112 i terremoti, un totale molto superiore rispetto alla media mensile che si attesta attorno ai 37 terremoti.

In ogni caso, l'Osservatorio continua a ribadire che non sono fenomeni di cui preoccuparsi in quanto attività regolari di un vulcano attivo. Nel caso del Vesuvio, poi, i movimenti sono di lievissima intensità e collegati alla subsidenza che interessa la zona, ovvero un lento e progressivo sprofondamento del fondo territoriale. Gli esperti però parlano di allerta "gialla" per i Campi Flegrei. Dei terremoti verificatisi nei Campi Flegrei, la magnitudo massima rilevata è di 2,5 dello scorso 15 marzo.

Del totale, ben 73 si sono verificati nel corso di due sciami sismici. Le zone maggiormente interessate sono state tra via Napoli e Solfatara-Pisciarelli. Tramite gli accertamenti è stato possibile riscontrare un aumento della concentrazione di monossido di carbonio e di CO2 nella zona.

Vesuvio: 247 scosse ma la massima intensità registrata è di appena 1,8 della scala Richter

Per quanto riguarda il Vesuvio, invece, nonostante il numero alto di movimenti tellurici, l'intensità di magnitudo massima che si è potuta riscontrare è di 1,8 e molti di questi si sono susseguiti durante lo sciame sismico del 25 marzo.

Siccome si è trattato di eventi di intensità molto bassa, soltanto 47 di 146 di questi sono stati localizzati. Non sono state individuate delle deformazioni che possano essere ricondotte alle sorgenti vulcaniche ma, anche in questo caso, soltanto a subsidenza.