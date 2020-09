Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta tra il pomeriggio e la serata di ieri 23 settembre a nord della provincia di Brindisi. La zona più colpita è quella compresa tra Fasano, Savelletri e Pezze di Greco, dove prima si è abbattuta una grandinata con chicchi grandi come noci, poi una bomba d'acqua che ha trasformato le strade in fiumi di acqua e terra (così come si evince dal video pubblicato da Brindisi Report). Non si registrano feriti o decessi, ma i vigili del fuoco sono stati chiamati per diversi interventi, uno dei quali ha riguardato una macchina rimasta bloccata sotto ad un ponte tra Fasano e Savelletri, nei pressi di una pista di go kart.

Il sindaco di Fasano: 'Danni rilevanti all'agricoltura'

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che ha fatto presente ai cittadini di come la grandinata abbia provocato danni ingenti all'agricoltura. L'amministrazione comunale si è già attivata per far presente quanto accaduto agli uffici competenti della Regione Puglia. Gli agricoltori interessati e che hanno subito danni dal maltempo dovranno provvedere ad inviare presso palazzo di città tutta la documentazione del caso, corredata anche da foto. Solo così si potrà passare alla fase che prevede la perimetrazione delle aree colpite e fare una conta precisa del danno subito. La grandinata, che ha danneggiato soprattutto gli alberi di ulivo, ha interessato anche la zona di Speziale e la parte sud della provincia di Bari, che confina proprio con il territorio fasanese.

Ad intervenite sui luoghi interessati da maltempo sono stati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ostuni e quelli del comando provinciale di Brindisi. Il cielo è stato illuminato dai numerosi fulmini che si sono abbattuti nella zona.

Il maltempo si è poi spostato verso il sud della provincia

In tarda serata la perturbazione si è spostata verso il sud della provincia di Brindisi, dove non si sono registrati danni ma solo violenti acquazzoni.

La città che è stata colpita in maniera più seria è stata Ostuni, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Dopo poco il maltempo ha toccato anche San Pietro Vernotico e Cellino San Marco: qui la protezione civile ha diramato l'allerta meteo in previsione di un'altra bomba d'acqua nella notte del 23 settembre.

Per quanto riguarda le Previsioni meteo per la Puglia, nella giornata di oggi 24 settembre le condizioni saranno stazionarie, con cieli pressoché sereni, ma dal weekend è atteso un nuovo peggioramento. A partire da sabato 26 settembre un vortice di aria fredda investirà il nostro paese, portando piogge e temporali al Centro-Sud e sulle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Domenica 27 settembre è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche: infatti, su Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria non è escluso il rischio di alluvioni lampo e nubifragi.