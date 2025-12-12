Una carta d’identità che, una volta scaduta, può essere piantata per far nascere un fiore. Questo è il progetto, ormai in fase avanzata messo a punto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente l’uso della plastica nei documenti e portare la Pubblica Amministrazione italiana nella nuova era delle identità “bio”.

La nuova CIE bio-based: un documento che nasce dal mais

La futura generazione di carte d’identità viene realizzata con polimeri biodegradabili ricavati da biomasse, in particolare dall’amido di mais.

Dopo due anni di sperimentazioni, la nuova tessera è stata presentata, si tratta di un supporto composto da acido polilattico (PLA), lavorato con trattamenti fisico-chimici per garantire la stessa affidabilità delle carte tradizionali. La struttura è multilayer: diversi strati termofusi ospitano il microchip, gli elementi anticontraffazione e le protezioni contro manomissioni e usura.

Obiettivo: meno plastica, più sostenibilità

Il cuore della riforma è la riduzione dell’impatto ambientale. Il passaggio a materiali biodegradabili e compostabili permette infatti di:

Tagliare l’uso di plastiche fossili;

Abbattere energia e temperature necessarie per la produzione;

Riciclare il documento come una plastica “a bassa fusione”;

Trasformarlo in compost al termine del ciclo di vita.

La nuova card rientra negli standard internazionali ID1 ed è compatibile con gli impianti già utilizzati per il policarbonato, rendendo il processo di industrializzazione immediatamente scalabile a livello nazionale.

Le caratteristiche della nuova tessera: green, sicura e resistente

La carta d’identità bio-based promette prestazioni paragonabili ai materiali tradizionali:

Ecosostenibile: derivata al 100% da fonti rinnovabili e totalmente biodegradabile;

Sicura: dotata di tecnologie anticlonazione e microchip evoluto;

Duratura: resistente agli urti e all’usura quotidiana.

I benefici ambientali sono notevoli: oggi in Italia vengono emesse ogni anno circa milioni di carte in plastica che si trasformano in tonnellate di materiale che impiega da 100 a 1.000 anni a degradarsi.

Un documento che diventa un fiore: i semi nella clear window

La parte più innovativa della nuova tessera è nascosta nella "clear window", la finestra trasparente integrata nella carta che contiene semi di lino.

Durante i test di compostaggio, il materiale ha già mostrato una degradazione molto alta, superando i parametri richiesti dalle certificazioni internazionali. Una volta scaduta, la carta potrà essere interrata: decomponendosi, rilascerà i semi contenuti al suo interno, dando vita a nuove piante. Un gesto simbolico che trasforma un documento di plastica in un piccolo atto di rinascita ambientale.

Verso una Pubblica Amministrazione più green

Il progetto rappresenta una delle iniziative più avanzate nel percorso di transizione ecologica della pubblica amministrazione italiana. L’adozione di materiali compostabili e la possibilità di “piantare” la carta d’identità non sono solo curiosità tecnologiche: potrebbero contribuire concretamente alla riduzione dei rifiuti plastici e rendere più sostenibile un sistema che oggi produce milioni di documenti ogni anno.