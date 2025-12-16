Quando la neve non arriva, arriva l’elicottero. È quanto accaduto sul Monte Bondone, in Trentino, dove la carenza di precipitazioni e condizioni meteo anomale hanno messo in difficoltà le piste da sci proprio nel pieno del ponte dell’Immacolata. Una decisione che ha fatto discutere, documentata da alcuni scialpinisti con un video diffuso online” che ha innescato una dura polemica ambientale. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social e sono finite sotto la lente delle associazioni ecologiste, che le considerano il simbolo di un modello turistico in crisi.

La protesta degli ambientalisti: 'Un precedente gravissimo'

A prendere posizione è stato un fronte compatto di realtà ambientaliste e associazioni del territorio, tra cui Legambiente, WWF e Mountain Wilderness. In una nota congiunta, le organizzazioni parlano di una soglia superata: "È un segnale allarmante e un precedente pericoloso. L’intervento, durato quasi quattro ore, avrebbe generato almeno 1,5 tonnellate di CO₂". La risposta al cambiamento climatico non può essere quella di usare elicotteri e bruciare carburante per mantenere in vita piste da sci che, in queste condizioni, non sono più sostenibili. Di fatto, il riferimento è soprattutto alla necessità, per i gestori, di garantire l’apertura di almeno metà del comprensorio sciistico per non perdere flussi turistici durante uno dei periodi più redditizi dell’anno.

La risposta dei gestori: 'Scelta obbligata per salvare l'economia locale'

La risposta arriva da Fulvio Rigotti, presidente di Trento Funivie, che difende la decisione come inevitabile al fine di tutelare l’indotto della montagna. Secondo Rigotti, senza questo intervento, i danni economici sarebbero stati enormi e duraturi. Per il presidente di Trento Funivie, il trasporto della neve via terra avrebbe richiesto tempi troppo lunghi e numerosi spostamenti. L’uso dell’elicottero, seppur costoso, sarebbe l’unico modo per offrire un servizio adeguato ai turisti.

Il caso neve e Milano-Cortina 2026

La polemica, però, va ben oltre il singolo episodio. Il ricorso a soluzioni artificiali come bacini idrici, innevamento programmato, ora anche elicotteri, è sempre più frequente sulle Alpi, anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il dibattito allarga il tiro e chiama in causa la gestione complessiva delle Dolomiti, patrimonio naturale Unesco.

Di fatto, il piano prevedeva lo stop ai voli turistici nelle aree più fragili e l’estensione delle stesse tutele anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Monte Bondone, simbolo dello scontro tra turismo ed equilibrio ambientale

Il caso del Monte Bondone, in Trentino, diventa così il simbolo di uno scontro più ampio: economia contro clima, turismo contro limiti ambientali. La richiesta delle associazioni è netta: fermare pratiche emergenziali che rischiano di diventare la regola e restituire alla montagna il suo ruolo di bene comune. La montagna va rispettata, una sfida che, con il riscaldamento globale in accelerazione, è destinata a tornare sempre più spesso al centro del dibattito.