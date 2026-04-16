Il mondo della conservazione non è fatto solo di emergenze e allarmi: spesso è popolato da creature così buffe e sorprendenti da ricordarci perché valga la pena proteggerle. Negli ultimi mesi, tra report scientifici e iniziative sul campo, il WWF ha riportato sia dati preoccupanti sia storie capaci di strappare un sorriso — e qualche foto irresistibile.

Rospi in “autostop”: la missione Bufo Bufo

Ogni anno, tra febbraio e marzo, migliaia di rospi comuni attraversano strade trafficate per raggiungere i laghetti dove deporre le uova. Per evitare stragi, oltre 143 gruppi di volontari in tutta Italia — formati anche dal wwf — li raccolgono a mano e li portano dall’altra parte della carreggiata.

Il risultato? Scene irresistibili: minuscoli rospi che si lasciano trasportare come piccoli passeggeri notturni, spesso “abbracciati” in coppia durante la migrazione. Un lavoro serio, ma che regala momenti teneri e quasi comici.

Panda, koala e altri protagonisti delle foto più divertenti

Le immagini più virali degli ultimi mesi arrivano dai Comedy Wildlife Photography Awards, spesso rilanciate dal WWF per sensibilizzare sulla biodiversità. Tra i protagonisti:

orsi polari che sembrano baciarsi;

koala addormentati in pose improbabili;

canguri che paiono danzare come in un musical;

foche dal muso rotondo che guardano l’obiettivo come piccoli peluche spaesati.

Queste foto fanno sorridere, ma ricordano anche che molte di queste specie sono minacciate.

Le iscrizioni al Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 si sono aperte ufficialmente il 14 Marzo fino al 30 Giugno 2026.

Il WWF e il nuovo Living Planet Report: dati duri, ma anche buone notizie

Il Living Planet Report 2024 ha mostrato un calo medio del 73% delle popolazioni di animali selvatici negli ultimi 50 anni. Un dato drammatico, che però convive con storie di rinascita:

il gipeto è tornato sulle Alpi svizzere;

le antilopi saiga in Mongolia stanno crescendo fino a oltre 15.000 esemplari;

il bisonte europeo è risalito a più di 6.800 individui dopo essere scomparso in natura nel 1927.

Perché gli animali buffi aiutano la conservazione

Il WWF lo sa bene: un’immagine divertente può raggiungere milioni di persone e trasformarsi in un messaggio potente.

Gli animali buffi:

attirano l’attenzione sui problemi ambientali;

rendono la scienza più accessibile;

creano empatia immediata;

spingono a sostenere adozioni a distanza e progetti di tutela.

E spesso sono proprio loro — panda, koala, foche, rospi — a diventare ambasciatori inconsapevoli della biodiversità.