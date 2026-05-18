Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano, confermando in via definitiva la chiusura dello stabilimento di Salerno. La decisione è stata pronunciata il 18 maggio 2026 e segna un punto fermo nella vicenda che ha coinvolto la storica azienda, attiva da decenni nel settore della fusione dei metalli e situata nella zona industriale della città campana.

La conferma della chiusura

La complessa vicenda aveva preso avvio con il provvedimento di chiusura disposto dalla Regione Campania. Tale misura era stata motivata da stringenti ragioni ambientali e sanitarie, volte a tutelare la popolazione e l'ecosistema locale.

Le Fonderie Pisano avevano prontamente impugnato questa decisione, presentando un ricorso al Consiglio di Stato con l'obiettivo di ottenere la riapertura dell'impianto e la ripresa delle attività produttive.

Tuttavia, l'organo giurisdizionale amministrativo di ultimo grado ha pienamente confermato la validità della misura adottata dalla Regione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le motivazioni addotte, ponendo l'accento sulla cruciale tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Di conseguenza, lo stabilimento "resta chiuso", in piena ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza regionale.

Implicazioni e contesto dello stabilimento

Le Fonderie Pisano rappresentano una realtà industriale di lunga data per il territorio di Salerno, con un impianto che ha operato per decenni nella lavorazione e fusione dei metalli, contribuendo al tessuto economico locale.

La decisione di chiusura era stata inizialmente presa a seguito di numerose segnalazioni e di approfondite verifiche sulle emissioni prodotte dall'impianto. Tali emissioni avevano suscitato profonde preoccupazioni tra i residenti delle aree limitrofe e tra le autorità locali, portando alla necessità di interventi risolutivi.

L'ordinanza di chiusura, ora definitivamente confermata dal Consiglio di Stato, si inserisce in un più ampio e crescente quadro di attenzione verso la qualità dell'aria e la tutela della salute nei centri urbani e nelle zone industriali. Questo orientamento riflette una maggiore sensibilità collettiva e istituzionale verso le tematiche ambientali e il benessere dei cittadini.

La pronuncia del Consiglio di Stato pone, almeno per il momento, una fine definitiva alla possibilità di riattivare le attività produttive nello stabilimento di Salerno. L'azienda aveva strenuamente sostenuto la regolarità delle proprie procedure operative e la piena conformità agli standard ambientali vigenti. Ciononostante, la valutazione degli organi giudiziari ha dato ragione alle istituzioni regionali, privilegiando la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Il provvedimento mantiene dunque chiusa una delle principali realtà industriali della zona, con implicazioni rilevanti non solo per l'azienda stessa e i suoi dipendenti, ma anche per l'intero tessuto produttivo e sociale locale, che dovrà confrontarsi con le conseguenze di questa importante decisione.