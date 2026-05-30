Si è conclusa a Napoli la settima edizione del Green Med Expo & Symposium 2026, l'evento di riferimento nel Mezzogiorno per economia circolare, sostenibilità e transizione energetica. Ospitato alla Stazione Marittima, l'appuntamento ha registrato un notevole successo, con oltre 200mila persone connesse online, 20mila visitatori in presenza e la partecipazione attiva di 2.000 studenti campani. Organizzato da Ricicla Tv di Zucchetti Ambiente ed Ecomondo - Italian Exhibition Group, il simposio si conferma una piattaforma essenziale per il dialogo tra istituzioni, imprese e territori sui temi ambientali cruciali.

La manifestazione ha ospitato gli Stati Generali dell’Ambiente, che hanno visto la Regione Campania e i rappresentanti politici protagonisti delle ultime due giornate. Il governatore Roberto Fico ha evidenziato come “rifiuti, energia e acque” siano asset strategici per la Regione. Fico ha sottolineato l'urgenza di ridurre la produzione dei rifiuti e di incentivare una raccolta differenziata avanzata, trasformando i materiali riciclati in ricchezza e reddito. Sono stati illustrati investimenti per le bonifiche ad Acerra e per l’Agrimonda, oltre a progetti per la diga di Campolattaro, che includerà una centrale idroelettrica per la stabilizzazione energetica. Il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, ha ribadito che la sfida ambientale richiede un approccio integrato su tre livelli: Europa, Stato e Regioni.

Le scuole campane protagoniste della riqualificazione ambientale

Un'attenzione particolare è stata dedicata alle nuove generazioni, con la premiazione di 20 scuole della Regione Campania. Queste hanno partecipato a un contest incentrato sulla riqualificazione ambientale dei territori. Gli studenti, provenienti da oltre 90 istituti regionali, hanno presentato progetti creativi – artistici, musicali e grafici – proponendo soluzioni innovative e sostenibili. L’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, ha sottolineato l'importanza di valorizzare le idee più originali degli studenti, chiamati a immaginare e proporre la riqualificazione di un luogo della propria città.

Economia circolare, bonifiche e gestione idrica: i temi chiave

Tra i principali argomenti discussi durante il Green Med figurano il miglioramento della raccolta differenziata, il potenziamento del riciclo, gli interventi di bonifica ambientale e gli investimenti nelle energie rinnovabili. Un focus significativo è stato posto sulla gestione delle risorse idriche, riconosciuta come una delle maggiori sfide future per i territori, e sulle opportunità che l'economia circolare offre per uno sviluppo sostenibile. L'evento ha facilitato un confronto costruttivo tra istituzioni nazionali e regionali, il mondo della ricerca e le associazioni impegnate nella tutela ambientale.