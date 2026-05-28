Il Green Med Expo Symposium, tenutosi alla Stazione Marittima di Napoli il 28 maggio 2026, ha rappresentato un momento cruciale per il dibattito sulla riqualificazione ambientale e la transizione ecologica nel Mezzogiorno. L'evento, promosso da Ricicla TV ed Ecomondo e parte degli Stati Generali dell'Ambiente della Regione Campania, ha posto al centro le bonifiche di aree storicamente compromesse come Bagnoli e la Terra dei Fuochi, coinvolgendo istituzioni, imprese e associazioni.

Bonifiche e il ruolo dei fondi privati

Il generale Giuseppe Vadalà, commissario straordinario di governo per le bonifiche, ha evidenziato la necessità e l'importanza dell’ingresso di fondi privati nei grandi cantieri di risanamento ambientale.

Vadalà ha sottolineato che la riqualificazione di Bagnoli avrà riverberi significativi per l'intera nazione, anche grazie alla visibilità offerta da eventi come l'America's Cup. Attualmente, sono in corso trenta interventi di bonifica in località strategiche quali Giugliano, Calvi Risorta, Pianura, Acerra e Aversa, mirati a restituire sicurezza e nuove opportunità ai territori. Un esempio è Aversa, dove si sta procedendo alla ricaratterizzazione del terreno per una futura pista di atletica.

Risorse e sinergie per Bagnoli

Dino Falconio, subcommissario, ha dettagliato gli stanziamenti previsti per la bonifica dell’ex area siderurgica di Bagnoli, ammontanti a un miliardo e 218 milioni di euro fino al 2029.

Falconio ha rimarcato che le gare sono state affidate e le imprese individuate, evidenziando una perfetta sinergia istituzionale. Questo approccio collaborativo, ha affermato, rende questa l'occasione decisiva per la trasformazione del territorio, che non è solo urbanistica ma si fonda sulla bonifica ambientale, intesa come una metamorfosi naturale.

Energia pulita e valorizzazione del compost

Fulvio Bonavitacola, assessore regionale alle Attività Produttive, ha ribadito i primati della Campania nel settore delle energie rinnovabili e la volontà della Regione di agire come promotore diretto di impianti per le aziende, in particolare quelle energivore. Bonavitacola ha enfatizzato che l'impegno sulle rinnovabili è oggi una questione sia climatica che economica, fondamentale per ridurre i costi energetici e proteggere la competitività delle industrie.

La Campania si posiziona ai primi posti in Italia per le procedure autorizzative di impianti fotovoltaici ed eolici.

Il Consorzio Italiano Compostatori (Cic), che ha tenuto la sua assemblea annuale a Napoli, ha annunciato un nuovo accordo di programma con la Regione Campania. L'obiettivo è potenziare l'impiantistica per la raccolta della frazione organica. Massimo Centemero, direttore del Cic, ha dichiarato che, sebbene i cittadini campani abbiano risposto bene alla raccolta differenziata, è ora essenziale migliorare la qualità dell'umido e valorizzare il compost in agricoltura. La trasformazione dei rifiuti organici permette la produzione annuale di 350 milioni di metri cubi di biometano.

Il Green Med: un hub per la sostenibilità

Il Green Med Expo Symposium si conferma come il principale appuntamento del Mezzogiorno dedicato alla transizione ecologica, alle energie rinnovabili e alla sostenibilità. L’edizione 2026, organizzata da Ricicla TV e Ecomondo, ha riunito istituzioni, imprese e la comunità scientifica, proponendo un programma che ha esplorato temi cruciali quali le bonifiche, la gestione delle risorse idriche, l'economia circolare e le innovazioni nella raccolta differenziata. Un'attenzione particolare è stata riservata ai giovani e alle nuove generazioni tramite il Green Med Hub, che ha offerto laboratori e attività esperienziali.

L'evento, che ha goduto del supporto istituzionale e della partecipazione di esperti nazionali e rappresentanti delle amministrazioni locali, ha consolidato la posizione di Napoli come centro di riferimento per il dialogo e lo sviluppo delle politiche ambientali nel Sud Italia.