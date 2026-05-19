I Carabinieri forestali di Avellino hanno recentemente denunciato un imprenditore di 59 anni, titolare di un'azienda situata a Forino, nell'ambito di una serie di operazioni mirate alla prevenzione e repressione dell'inquinamento del fiume Sarno. L'uomo è stato accusato di aver effettuato scarichi illeciti di acque reflue industriali. Queste venivano riversate direttamente sulla strada che costeggia il torrente Solofrana, un importante affluente del Sarno, in totale assenza di una vasca di pretrattamento e senza le necessarie autorizzazioni ambientali.

Le indagini condotte dai militari hanno inoltre rivelato ulteriori irregolarità. L'imprenditore aveva infatti realizzato, in maniera del tutto abusiva, dei locali destinati ad uso commerciale, estesi su una superficie di ben 500 metri quadrati. Tali strutture erano prive sia della concessione edilizia che dell'indispensabile autorizzazione sismica. Questo intervento si inserisce in un più ampio e costante quadro di monitoraggio e contrasto agli scarichi industriali non autorizzati che da tempo affliggono il bacino idrografico del Sarno.

Controlli e sequestri anche a Montoro

Le medesime attività di controllo ambientale hanno interessato anche il comune di Montoro. Qui, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino, insieme al Nucleo Carabinieri Forestale di Forino e con il supporto dei colleghi della linea territoriale di Montoro, hanno condotto un'ispezione presso un'azienda specializzata nella lavorazione del ferro e dei macchinari industriali.

A seguito degli accertamenti, è stato disposto il sequestro dell'intero opificio.

Durante l'ispezione, i militari hanno riscontrato che l'attività produttiva era esercitata all'interno di un fabbricato in fase di ultimazione e, soprattutto, privo del necessario piano operativo di sicurezza (P.O.S.). È stato inoltre appurato che il titolare dell'azienda, un uomo di 45 anni residente nel comune, operava senza essere in possesso della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Questi interventi congiunti sottolineano la determinazione delle forze dell'ordine nel contrastare le pratiche industriali non conformi, che rappresentano una delle principali cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

Il contesto ambientale: il Sarno e i suoi affluenti

Il torrente Solofrana, come menzionato, costituisce uno degli affluenti più significativi del fiume Sarno. Quest'ultimo è un corso d'acqua di vitale importanza che attraversa diverse province della Campania e che, purtroppo, da molti anni è al centro dell'attenzione per le gravi e persistenti problematiche legate all'inquinamento. Le costanti attività di controllo e la ferma repressione degli scarichi illeciti si configurano come strategie fondamentali e irrinunciabili per la salvaguardia e la tutela ambientale dell'intera area.

Le recenti operazioni condotte dai Carabinieri forestali, che hanno interessato sia aziende nel comune di Forino che nel vicino comune di Montoro, si inseriscono in un più ampio e coordinato programma di iniziative.

L'obiettivo primario è quello di ridurre drasticamente l'impatto delle attività industriali non autorizzate e di preservare, migliorandola, la qualità delle acque del bacino del Sarno, un ecosistema fragile e prezioso per il territorio campano.