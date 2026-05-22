Un team internazionale, guidato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha completato una ricostruzione dettagliata della struttura profonda della caldera dei Campi Flegrei. Situata nell'area metropolitana di Napoli, la ricerca ha fornito nuove immagini del sottosuolo fino a otto chilometri. Lo studio, pubblicato su "Earth-Science Reviews", offre una visione inedita dell'architettura interna del vulcano.

La ricerca si è basata su dati sismici raccolti negli ultimi decenni, coinvolgendo diverse università italiane. Le immagini tridimensionali rivelano una vasta camera magmatica e numerosi condotti che collegano le zone profonde alla superficie.

Questa ricostruzione è cruciale per comprendere i meccanismi che regolano l'attività vulcanica locale.

Struttura interna e implicazioni per il rischio

È stata identificata una grande zona di bassa velocità sismica, compatibile con materiale parzialmente fuso. Tra i quattro e gli otto chilometri di profondità, è una principale sorgente di energia per il sistema vulcanico flegreo. Le immagini tridimensionali distinguono unità geologiche e condotti magmatici, essenziali per la valutazione del rischio vulcanico.

Il ruolo dell'INGV nel monitoraggio

L'INGV è l'ente italiano per il monitoraggio e studio dei fenomeni sismici e vulcanici. L'INGV gestisce la rete di sorveglianza dei Campi Flegrei, fornendo dati in tempo reale sull'attività.

La caldera dei Campi Flegrei è tra le aree vulcaniche più studiate al mondo, per la sua complessità geologica e vicinanza a zone popolate.

Questo studio è un contributo fondamentale alla conoscenza della struttura interna del vulcano. I risultati miglioreranno le strategie di monitoraggio e le misure di mitigazione del rischio nell'area.