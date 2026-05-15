Nel primo quadrimestre 2026, gli ispettori ambientali di ASIA Napoli hanno elevato 1.224 verbali per illeciti amministrativi legati all'errato smaltimento dei rifiuti, per circa 172.400 euro. Ad aprile, le sanzioni sono state 397 (53.941 euro). Le principali irregolarità includono il mancato rispetto degli obblighi di pulizia e differenziazione da parte di attività commerciali e professionali, il conferimento dei rifiuti con modalità non previste, l'esposizione fuori orario dei bidoncini per la raccolta differenziata e il deposito scorretto di cartoni e imballaggi terziari, classificati come rifiuti speciali.

Controlli e Sensibilizzazione a Napoli

Nel primo quadrimestre 2026, le maggiori sanzioni sono state notificate nelle Municipalità di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale (280); seguono Chiaia, Posillipo e San Ferdinando (278); e Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto e San Giuseppe (195).

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l'importanza di affiancare gli sforzi per migliorare la raccolta dei rifiuti con una cultura del rispetto delle regole. L'Assessore Vincenzo Santagada ha rimarcato il ruolo degli ispettori come presidio importante per la tutela del territorio, enfatizzando la necessità di rafforzare le azioni di sensibilizzazione.

Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di ASIA Napoli, ha spiegato che le ispezioni complementano le costanti attività informative e di comunicazione sul corretto conferimento e sulla raccolta differenziata.

Ha ribadito che l'azione sanzionatoria è uno strumento, ma l'obiettivo primario è promuovere una cultura del rispetto delle regole e la tutela degli spazi comuni.

ASIA Napoli: Iniziative e Risultati

In un quadro di impegno costante, ASIA Napoli ha presentato il calendario 2026, dedicando ogni mese a una diversa Municipalità (Nisida, Plebiscito, Quartieri Spagnoli). L'azienda ha potenziato i servizi per le festività, attivando una task force e predisponendo punti di raccolta straordinari nel centro cittadino per gestire l'afflusso turistico e garantire la pulizia urbana.

Il bilancio di sostenibilità aziendale, illustrato a dicembre 2025, ha rivelato un quadro positivo, con la raccolta differenziata attestata intorno al 47 per cento e un significativo ricambio generazionale. Queste iniziative rafforzano l'azione di ASIA Napoli nel promuovere comportamenti responsabili per la gestione dei rifiuti urbani.