Il Green Med Expo Symposium di Napoli, tenutosi alla Stazione Marittima, ha segnato una svolta concentrandosi sulle bonifiche ambientali e l'opportunità di coinvolgere fondi privati. La seconda giornata dell'evento, promosso da Ricicla TV ed Ecomondo e inaugurato il 28 maggio 2026, ha posto al centro il riscatto dell’area di Bagnoli, le energie rinnovabili e il riciclo, quali pilastri della transizione ecologica per la Campania e l'intero Mezzogiorno.

Durante gli Stati Generali dell’Ambiente, organizzati dall’assessorato regionale, sono stati discussi temi cruciali come la rigenerazione delle aree industriali dismesse e lo sviluppo delle rinnovabili.

Il generale Giuseppe Vadalà, commissario straordinario di governo per le bonifiche, ha sottolineato l'importanza di Bagnoli: “A Bagnoli il territorio viene riqualificato per un’opera che avrà riverberi importanti per l’intera nazione, anche grazie alla vetrina dell’America’s Cup. Riuscire a far transitare fondi privati nelle bonifiche sarebbe una cosa importante”.

Bonifiche: risorse e sviluppo sostenibile

Vadalà ha poi illustrato gli interventi su trentadue aree vaste, tra cui Giugliano, Calvi Risorta, Pianura, Acerra e Aversa, evidenziando la necessità di restituire sicurezza ai territori. Ad Aversa, ad esempio, è in corso la ricaratterizzazione del terreno per una futura pista di atletica. Il subcommissario Dino Falconio ha fornito dettagli sulle risorse per Bagnoli: “Su Bagnoli abbiamo stanziamenti fino al 2029 per un miliardo e 218 milioni di euro.

Le gare sono state affidate, le imprese individuate. C’è una perfetta sinergia istituzionale: questa è la volta buona per definire la trasformazione del territorio che non è solo urbanistica perché tutto passa dalla bonifica ambientale che è una metamorfosi naturale del territorio”.

Al dibattito si è aggiunta la questione della sovranità energetica. Fulvio Bonavitacola, assessore regionale alle Attività Produttive, ha rimarcato il primato della Campania nelle energie rinnovabili, posizionandola tra le prime regioni italiane per le procedure autorizzative su fotovoltaico ed eolico. L’obiettivo regionale è ora di diventare promotore diretto di impianti rinnovabili da mettere a disposizione delle aziende, in particolare quelle energivore.

Economia circolare e l'impegno del MASE

Il Consorzio Italiano Compostatori (Cic) ha scelto Napoli per la sua assemblea annuale. Il direttore Massimo Centemero ha annunciato un nuovo accordo con la Regione Campania per potenziare l’impiantistica legata alla raccolta della frazione organica. Ha evidenziato come il compost rappresenti un fertilizzante italiano e rinnovabile, cruciale con l'aumento dei prezzi dei concimi chimici d'importazione. Ha inoltre ricordato la produzione annua di 350 milioni di metri cubi di biometano dalla trasformazione dei rifiuti organici.

Il Green Med Expo Symposium 2026 si inserisce in una più ampia campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), patrocinatore dell’iniziativa.

Il programma ha incluso workshop e seminari su energia rinnovabile, innovazione sostenibile e acquisti verdi, con incontri dedicati all’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili e all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, con l'obiettivo di promuovere il consumo sostenibile e la riduzione dei rifiuti.