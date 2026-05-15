Con il suo caratteristico mantello bianco e nero, il primo panda gigante nato in Indonesia, venuto alla luce 170 giorni fa, gode di ottima salute ed è già diventato una piccola celebrità in vista della sua prima apparizione pubblica prevista entro la fine del mese.

"Molti indonesiani dovevano viaggiare fino in Cina solo per vedere i cuccioli di panda. Ora non ne hanno più bisogno", ha dichiarato il direttore dello zoo Aswin Sumampau.

Il cucciolo, chiamato Satrio Wiratama, è nato lo scorso novembre al Taman Safari Indonesia, sull’isola di Giava, da una coppia di panda concessa in prestito dalla Cina.

Nel recinto dei genitori, il piccolo — il cui nome significa “guerriero coraggioso e nobile” — è stato visto giocare con un peluche a forma di panda e con un anello da dentizione in bambù.

I suoi genitori, Hu Chun e Cai Tao, erano arrivati in Indonesia nel 2017, all’età di sette anni, nell’ambito della cosiddetta “diplomazia dei panda” promossa da Pechino per celebrare i 60 anni delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Il cucciolo, soprannominato Rio, è “l’unico panda nato in uno zoo fuori dalla Cina negli ultimi tre anni”, ha spiegato ancora Sumampau.

Anche prima della presentazione ufficiale, prevista nei prossimi giorni, Rio ha già conquistato numerosi fan. "Il piccolo panda è carino, adorabile e ti scioglie il cuore", ha scritto un visitatore sui social dello zoo.

Secondo il veterinario Bongot Huaso Mulia, che si occupa del cucciolo, Rio pesa già oltre 11 chili, è molto vivace e sta ancora imparando ad arrampicarsi. Il suo pelo presenta ancora alcune sfumature rossastre e continua a essere allattato.

La Cina considera i panda dei veri e propri “tesori nazionali” e li invia all’estero attraverso la cosiddetta “diplomazia dei panda”, un programma che prevede prestiti o donazioni simboliche come gesto di amicizia internazionale. L’Indonesia, a differenza di altri Paesi asiatici, sostiene di non avere dispute territoriali con Pechino nel Mar Cinese Meridionale né contenziosi sulla sovranità di barriere coralline o isolotti della regione.